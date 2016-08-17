Курск, 17 августа, 2016, 22:36 — ИА Регнум. В Горшеченском районе Курской области трое рабочих сельскохозяйственной организации погибли, отравившись неустановленным ядовитым веществом в зерноприемнике. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ, по факту смерти людей возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть трех человек».

Энгельс Козлов. Рабочий. 1957

Компания, которой работали погибшие, занимается выращивание зерновых и технических культур. В селе Быково Горшеченского района находятся помещения этой фирмы, где хранится зерно. Днем 16 августа 2016 года троим подсобным рабочих поручили очистить вышедшее из строя закрытое зерноприемное помещение зерноочистительного агрегата. На дне бетонного зерноприемника глубиной четыре метра находилась смесь из гниющего зерна и воды.

Первым в яму спустился 53-летний рабочий, который потерял сознание и упал, с его 54-летним и 36-летними коллегами произошло то же самое. Произошедшее увидел начальник участка. Он хотел помочь упавшим, начал спускаться и почувствовал резкий запах, после чего сразу выбрался из ямы. Прибывшие на место медики и спасатели извлекли из ямы рабочих, но все трое мужчин были уже мертвы.

Из ямы взяли образцы воздуха и зерна с фрагментами грунта — их отправят на экспертизу, чтобы установить, чем отравились люди. Из организации изъяли документы, связанные с охраной труда сотрудников.