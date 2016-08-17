Нью-Йорк, США, 17 августа, 2016, 22:28 — ИА Регнум. Секретариат Организации Объединенных Наций пока воздержится от оценок действий российских вооруженных сил, которые использовали авиабазы в Исламское Республике Иран для нанесения авиаударов по позициям террористических группировок в Сирийской Арабской республике. Об этом сегодня, 17 августа, заявил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Минобороны.рф ВКС России

Он заявил, что выводе о том, являются ли действия ВС РФ нарушениями норм международного права или каких-либо резолюций ООН, должен решать Совет Безопасности Всемирной организации.

Напомним, ВКС РФ использовали иранские авиабазы для нанесения авиаудара по позициям террористических организаций в районе сирийского города Алеппо.

Это вызвало некий переполох в рядах американской антитеррористической коалиции. Официальные лица США заявили, что действия ВКС РФ могут нарушать резолюцию 2231 Совбеза ООН, которая запрещает доставку, продажу или передачу боевых летательных аппаратов Ирану без одобрения СБ ООН.