Челябинск, 17 августа, 2016, 22:15 — ИА Регнум. Общественный деятель из Челябинска обратил внимание правоохранительных органов Ростова-на-Дону на информацию, содержащую сведения, не соответствующие исторической правде. В настоящее время, в результате действий региональной прокуратуры, общественник получил ответ из Управления культуры города, передает корреспондент ИА REGNUM.

С легкой руки перестроечных деятелей, число граждан, подвергшихся репрессиям, увеличили в десятки раз

В запросе представитель общественного движения «Суть времени» Дмитрий Пермяков обращает внимание, что по информации, предоставленной на стендах мемориала, вина за развязывание Второй мировой войны возлагается на СССР. По мнению общественника, «это является прямым отрицанием фактов, установленных Международным военным трибуналом, возложившим ответственность за развязывание Второй мировой войны на гитлеровскую Германию, и преследуется по закону Российской Федерации — статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма)». Автор обращения попросил проверить достоверность размещенной информации на открыто демонстрируемых мемориальных объектах, и рассчитывает, что в случае подтверждения фактов, виновные понесут заслуженное наказание.

В полученном ответе от Управления культуры Ростова-на-Дону сообщается, что мемориальный объект с информационным стендом размещен усилиями региональных представителей общества «Мемориал», которые, по мнению чиновников, подготовили данные «без необходимой предварительной внутренней критики источников, которыми пользовались авторы мемориала». При этом начальник Управления культуры Ростова-на-Дону г-жа Л. П. Лисицына в своем ответе не отрицает, что «отсутствие предварительной внутренней критики источников» авторов и тех, кто санкционировал установку публичного объекта с соответствующей информацией, не является основанием избежать ответственности по ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма).

Представитель движения «Суть времени» ожидает ответы на запросы с аналогичным текстом обращения и из других следственных органов — Генпрокуратуры и СКР.

«За последние 25 — 30 лет в нашей стране появилось множество памятников, установка которых в советскую эпоху была невозможной. Это и памятники деятелям дореволюционной Российской Империи (памятник Столыпину), и более чем спорным генералам «белого движения» (Колчаку), и даже военным преступникам (памятник Краснову). Однако памятники жертвам политических репрессий всегда стояли особняком, а их особенным статусом не преминули воспользоваться разномастные лжецы, пляшущие на костях ради собственной, сиюминутной выгоды», — отмечают общественники.

«Основная претензия представителя движения Суть времени в грубых, не имеющих никаких оснований, а значит вымышленных, что можно смело причислять к фальсификациям, данных, размещенных на мемориале», — отмечает Дмитрий Пермяков.

«Вместо того, чтобы заниматься поиском исторической правды, устанавливать личности погибших и меру их вины, с легкой руки перестроечных деятелей, всех граждан. подвергшихся репрессиям, сначала записали в невинные жертвы тоталитарного режима, хотя это очевидным образом не так, а затем увеличили их число в десятки раз. Видимо 800 тысяч соотечественников мало — нужны десятки миллионов. Это передергивание стало чудовищной обыденностью, которая смотрит на нас с мемориальных досок, памятников и книжных страниц. Однако в Ростове произошел особый случай, нигде на моей памяти не опускались до того, чтобы публично на мемориале, охраняемом государством, заявить о том, что большевики развязали Вторую мировую войну. Иначе трактовать информацию с мемориала попросту невозможно», — утверждает общественник.

«В России есть множество, на мой взгляд, спорных памятников, но здесь речь идет о нарушении УК РФ, а не о происках печально известной «девочки дизайнера» или непрофессиональных историков. Прокуратура должна разобраться в данной ситуации и в случае подтверждения данного факта — наказать виновных», — считает представитель «Сути времени».

Напомним, инициатор установки мемориального объекта в Ростове-на-Дону с недостоверной информацией — общество «Мемориал» — в мае 2013 года было признано иностранным агентом, то есть общественной организацией, ведущей политическую деятельность на иностранные деньги.