Москва, 17 августа, 2016, 22:03 — ИА Регнум. Приближающееся празднование Дня независимости Украины не дает покоя западным СМИ. Общий лейтмотив текстов, посвященных 25-летию незалежности таков: «мы, конечно, готовы вас поздравить, но опасаемся, что 24 августа придется говорить о другом».

Кукрыниксы. «Неофашизм пытается по свету прахнозы Геббельса нести как эстафету». 1980

Другое — это война. И тут пресса ЕС в своих оценках едина, как никогда. Ну, или, по крайней мере, как давно не было. Аналитиков, экспертов и просто корреспондентов газет постоянно тянет наложить на предстоящий украинский юбилей суровые будни недобрососедства Украины с Россией.

«Напряженность на линии соприкосновения ВСУ и донбасских сепаратистов в последние дни заметно растет. То же самое можно сказать и в отношении крымской границы. Россия подтягивает войска — и это настолько демонстративно, что заставляет мировых политических лидеров выступать с призывами разрядить обстановку, — пишет колумнист британской версии портала информационного агентства Reuters Питер Эппс. — Путин показывает себя во всей красе: он делает то, что умеет делать лучше всего и лучше всех. Похоже, он намерен обострить ситуацию до той же степени, что и в 2008 с Грузией, а потом точно так же провести молниеносную победную войну. Украина — не член НАТО, значит, заступиться за нее будет некому. Еще до того дня, когда Москва обвинила Киев в подготовке диверсионных акций, уже были заметны признаки того, что медленно тлеющий конфликт Кремль намерен даже не раздуть, а взорвать».

Украинское руководство, отмечает автор, надеялось, что в день 25-летия страны продемонстрирует миру первые успехи своего восстановления и получит международную поддержку своих усилий. «Однако, скорее всего, будет все по-другому. Путин использует отвлечение мирового сообщества и политических лидеров на Олимпиаду и постарается повернуть ситуацию на востоке Украины в свою пользу. Кремль надо считать большим мастером в одном неолимпийском виде спорта. Москва умеет под прикрытием Олимпиад вершить свои неправедные дела — такое случилось с Грузией 08.08.08. Есть основания полагать, что 24.08.16 будет датой такого же неолимпийского противостояния», — резюмирует Эппс.

Такого же мнения придерживается журналист из британского издания The Daily Express Том Бэчелор, обращающий внимания на те же факторы, что колумнист Reuters, добавляя к ним учения сил ВМФ России в Черном и Каспийском морях.

«Растущая российско-украинская напряженность настораживает всех. Вот и глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым призывает к разрядке», — подчеркивает корреспондент Express, тоже не забывая об «олимпийском прикрытии» милитаристских планов России.

Активное участие в дискуссии на тему «Олимпиады и Путин» принимает еще одно британское издание — The Times. Его корреспонденту Тиму Джуде удалось в своем анализе пойти дальше коллег-соотечественников, найдя связь российского президента не с двумя, а с тремя мировыми спортивными форумами.

«Напряженность на Украине растет, российские войска маневрируют, демонстрируя готовность к немедленной атаке, — замечает журналист. — И в этой кутерьме мы вправе поискать ответ на вопрос, а не поставил ли себе целью Путин сотворить олимпийский хетт-трик? Он воевал с Грузией на фоне пекинских Игр, он всем отвел глаза от Украины и Крыма в 2014 году Олимпиадой в Сочи. Теперь — очередь Игр в Рио быть прикрытием военной операции?»

«Главный немецкий дипломат Штайнмайер склонен считать, что конфликт на Украине стагнирует, но с уклоном в сторону возможного взрыва, — пишет испанская El Pais. — Несмотря на скептическое отношение Владимира Путина к переговорам в формате нормандской четверки, главы российского и германского внешнеполитических ведомств тему выполнения Минских соглашений поднимают и обсуждают».

Правда, делается это, судя по тексту московского корреспондента газеты Пилар Бонет, скорее в дежурном режиме, чем аналитическом.

Журналистка напоминает, что «Россия обвинила Украину в подготовке терактов в Крыму и задержала нескольких предполагаемых диверсантов». Однако свои умозаключения предпочитает не излагать, заменяя их цитатами «оппозиционного частного телеканала «Дождь», сообщившего о том, что в ходе операций ФСБ по задержанию «террористов» пострадали два гражданских лица и оба они принадлежат к «Меджлису», оппозиционной московскому режиму организации крымских татар».

Автор концентрирует внимание на ухудшении состояния дипломатических отношений между двумя странами-соседями:

«В июле Россия отозвала из Киева своего посла Михаила Зурабова. Сергей Лавров заверяет, что в Москве не стремятся рвать отношения с Украиной, однако направляет послом в эту страну офицера службы безопасности Михаила Бабича, работавшего в 2002 и 2003 гг. премьером в Чечне».

Кандидатура эта, следует из текста, заведомо непроходная, но обозначающая, что Россия будто бы предпринимает попытки нормализации отношений с незалежной.

Германскую Frankfurter Allgemeine, естественно, прежде всего интересует фигура Штайнмайера, которому, как считает обозреватель издания Бертольд Колер, «Лавров пытается выдавать ложь за правду».

«Все заявления Москвы по Украине, как, впрочем, и по Сирии, пропитаны холодным цинизмом. Нынешний министр иностранных дел России демонстрирует наследование им традиций советской дипломатической школы, которая привыкла гнуть свою линию, не считаясь с интересами других стран, а часто и откровенно насмехаясь над их трудностями, свою же страну периодически представляя невинной жертвой, — гневно излагает Колер. — Путин в один момент мог бы легким движением руки прекратить украинский конфликт. Но это не отвечает его интересам. Российскому лидеру, в отличие от его западных коллег, не нужно, чтобы Украина стала стабильной и процветающей демократией».

«Украина должна быть готова в любой момент к отражению угрозы со стороны России, — цитирует главу украинского МИДа Павла Климкина австрийская Der Standard. — По мнению дипломата, именно Россия является провокатором нынешнего кризиса. Нет сомнения, что заявления о подготовке терактов и задержания гражданских лиц, выдаваемых за офицеров украинских спецслужб, есть не что иное, как попытка кремлевской элиты набрать очки накануне сентябрьских выборов в Государственную думу».

«Россия все больше увеличивает свое присутствие на границе с Украиной в Крыму. И это наводит на мысль, что в любой момент может использовать свою военную мощь, разыграв мелкое нарушение и представив его поводом для вторжения на территорию соседнего государства», — приводит слова киевского министра корреспондент издания Симоне Бруннер, отмечая, что «в Киеве собираются возвращать Крым исключительно политическими методами — через переговоры и международные санкции».

«Никто доподлинно не знает, было ли в действительности столкновение украинских и российских боевых групп в Крыму, в ходе которого погибли два россиянина, — размышляет корреспондент американской The New York Times Эндрю Крамер. — Но разговоры и заявления о якобы случившемся позволяют держать ситуацию в напряжении, а Сергею Лаврову, пообещавшему выложить дополнительные доказательства, — рисовать Россию невинной жертвой агрессии соседей».

«Приписывая украинским властям организацию и подготовку террористических актов в Крыму, Россия вновь увеличила снизившуюся было напряженность на полуострове. Спровоцировав Петра Порошенко на приведение украинских войск в состояние повышенной боевой готовности, Путин поставил себя в положение жертвы, которая может пойти в атаку, объясняя свои действия состоянием необходимой обороны, — разбирает ситуацию французская Le Figaro. — А заявив, что он не видит возможности встречи нормандской четверки в нынешних условиях, Путин заранее подводит оправдательную базу под свои возможные агрессивные действия. Или создает основания для того, чтобы выпросить новые уступки для России и прорусских сепаратистов».

«Обвинения Украины в терроризме, выдвинутые Путиным, — беспрецедентны и жестки, — считает французская Le Mond. — Но выступая именно так: резко и малодипломатично, он обосновывает спешное укрепление границ в Крыму, перебрасывая на полуостров танки и размещая там ракеты С-400. Западные столицы призывают, конечно, Москву и Киев умерить пыл дискуссии, но, пожалуй, миротворцы сами не верят в то, что их услышат на востоке Европы. Опасения по поводу нового «пожара» в Крыму и Донбассе — более чем обоснованы. Необычная поспешность, с которой Владимир Путин объявил о своем намерении приостановить мирные переговоры с Западом в Донбассе, также показывает решимость Кремля поэксплуатировать этот эпизод себе на пользу».

«Высокопоставленные фигуры двух стран обмениваются бездоказательными обвинениями и острыми выпадами, продолжая игнорировать режим перемирия в Донбассе. Заметны стремления поджечь бикфордов шнур этой пороховой бочки, хотя иногда кажется, что мирные усилия президентов России и Украины охладят военный пыл друг друга, — размышляет итальянская Repubblica. — Кремль отказывается от созыва нормандской четверки, а Порошенко в то же самое время пытается расширить этот формат за счет вовлечения в переговорный процесс США».

Европа и Америка заняли наблюдательную позицию, заранее оговорив невозможность своего вмешательства в ситуацию ничем, кроме пафосных призывов соблюдать мир и спокойствие. Между строк западной прессы при этом сквозит интерес наблюдателя. Телезрителя, которому пообещали очередной сезон полюбившегося сериала, от которого он, зритель, несмотря на обилие крови на экране, отказываться не намерен. Хлеба на Западе достаточно. Хочется побольше зрелищ.