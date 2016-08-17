Санкт-Петербург, 17 августа, 2016, 21:46 — ИА Регнум. Одиночные пикеты с требованием демонтажа доски финскому маршалу Карлу Маннергейму проходят на Захарьевской улице Санкт-Петербурга, где незаконно установлен оскорбительный для жителей города «мемориал».

Владислав Краев ИА REGNUM Пикет у доски Маннергейму

Ежедневные пикеты будут продолжаться как минимум до 8 сентября. В этот день отмечается скорбная дата — 75-летие начала блокады Ленинграда, в которой участвовали и финские войска Маннергейма. Если до этого дня доска не будет ликвидирована, участники протеста рассмотрят возможность других действий. Об этом сегодня, 17 августа, корреспонденту ИА REGNUM рассказал секретарь Санкт-Петербургского городского отделения организации «Ленинский Комсомол РФ» Андрей Язов.

Он вышел на очередной пикет к зданию Военного инженерно-технического университета — филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва. Активист держал в руках плакат «Их убил Маннергейм», на котором воспроизведены фотографии советских людей, ставших жертвами финской военщины.

По словам Язова, в одиночном пикетировании, которое продолжается с середины июля, помимо членов комсомольской организации и активистов КПРФ, принимают участие рядовые петербуржцы, возмущенные появлением доски гитлеровскому пособнику, представители общественных организаций, жители блокадного Ленинграда. Записаться на пикетирование могут все желающие.

Требования пикетчиков о снятии доски обращены, прежде всего, к тем, кто инициировал ее установку в обход закона, вопреки нормам городского законодательства, регулирующего размещение памятных знаков. А также к властям Санкт-Петербурга, имеющим все полномочия на ее демонтаж.

Накануне, как сообщало ИА REGNUM, глава фракции КПРФ в Заксобрании Владимир Дмитриев получил ответ от администрации Центрального района Петербурга, в котором подтверждается отсутствие каких-либо разрешительных и правоустанавливающих документов на доску Маннергейму.

Одновременно активистами направлен запрос начальнику военного учебного заведения Минобороны, на стене здания которого закреплена доска. Ответ на него пока не получен.

Помимо пикетирования, ведется сбор подписей с требованием убрать позорящую город-герой Ленинград доску финскому деятелю, разделяющему с Гитлером вину за блокаду города.

Андрей Язов также рассказал, что в списке памятных дат военной академии, расположенной в здании на Захарьевской улице, значится апрель 1940 года, когда президиум Верховного Совета СССР наградил преподавателей и слушателей этого учебного заведения, участвовавших в советско-финляндской войне 1939−40 годов. «За образцовое выполнение боевых заданий» тогда 6 человек было награждено орденом Красной Звезды, 15 человек — медалью «За боевые заслуги».

«С помощью историков, которые нас полностью поддерживают, мы сейчас пытаемся установить количество потерь среди преподавателей и слушателей академии в той войне. Раз такое количество было награждено высокими наградами, значит, потерь было в разы больше», — предположил Язов. Теперь же здание, где учились и преподавали достойные советские офицеры, воевавшие и против германских фашистов, и против союзных им войск Финляндии, осквернено появлением доски в честь Маннергейма.

При этом активист от имени своей организации осудил «заливание» доски краской, к которому прибегли недавно сторонники незарегистрированной партии «Другая Россия». Методы вандализма по отношению к любым объектам категорически неприемлемы, считает Язов, напомнив о крайне негативных примерах на Украине и отдельных атаках на памятники советскому прошлому в России.

Владислав Краев ИА REGNUM Андрей Язов с плакатом у доски Маннергейму

Как ожидается, пикеты на Захарьевской улице продлятся до 75-летия начала блокады Ленинграда — 8 сентября 2016 года. Причем, в них уже готовы принять участие даже ветераны Великой Отечественной войны и блокадники, которым, конечно, очень тяжело стоять на улице с плакатом, но еще тяжелее — видеть попрание памяти о подвиге народа в той войне. Активисты все-таки надеются, что до 8 сентября власти Санкт-Петербурга найдут в себе силы демонтировать незаконно установленную доску. Либо это сделают, устыдившись, сами инициаторы ее установки.

Если же этого не произойдет, комсомольцы готовы инициировать другие формы общественного протеста, оставаясь при этом в рамках закона.

…Напоследок Андрей Язов добавил, что не только курсанты военного института, но и частные охранники, нанятые для наблюдения за доской Маннергейму, в разговорах с пикетчиками выражают свою солидарность с их требованиями удалить с петербургской улицы оскорбительный «мемориал».