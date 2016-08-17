Ватикан, 17 августа, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд встретился с Папой Римским Франциском, чтобы поблагодарить его за солидарность с французским народом после нападений боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ), передаёт Reuters.

elysee.fr Папа Римский Франциск и Франсуа Олланд

Олланд, считающийся атеистом, начал частную поездку в Рим и Ватикан с посещения Сан-Луиджи-деи-Франчези, построенной в 16 веке церкви французской общины в итальянской столице.

Он стоял в тишине в течение приблизительно 10 минут перед маленьким приделом, который стал местом молитвы и памяти жертв атак террористов в Париже, в результате которых в ноябре погибли 130 человек.