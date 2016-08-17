Рио-де-Жанейро, Бразилия, 17 августа, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Ватерполистки сборной России проиграли полуфинальный матч Олимпийских Игр сборной Италии со счетом 9:12, сообщает «Р-Спорт».

Водное поло

Сборная Италии по водному поло считается одним из лидеров в данном виде спорта, однако до середины игры российская команда не позволяла соперницам расслабиться. Создать большой разрыв в счете итальянским ватерполисткам удалось только в третьем периоде.

Российские спортсменки теперь сыграют за олимпийскую бронзу с ватерполистками из Венгрии.