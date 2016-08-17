Великий Новгород, 17 августа, 2016, 20:48 — ИА Регнум. По предварительным данным Новгородстата, по состоянию на 1 августа 2016 года на четырёх предприятиях Новгородской области задолженность по оплате труда перед 56 работниками составила около 56 млн рублей. Ещё более 27 млн рублей составляют долги по зарплате на 24 малых предприятиях перед 678 работниками. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, ситуация с долгами по зарплате обсуждалась сегодня, 17 августа, в прокуратуре на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям и правонарушениям в экономической и социальной сферах.

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По-прежнему наибольшая сумма долга у ЗАО «Завод «Электроаппарат» (Малая Вишера) — более 53 млн рублей перед 493 работниками. В настоящее время в отношении должника введена процедура конкурсного производства.

На заседании выяснилось, что ООО «Хвойнинское ДЭП», имеющее задолженность по заработной плате перед 29 работниками в размере более 600 тысяч рублей, погасило долги. Также в рамках заседания было установлено, что долги по оплате труда погашены перед работниками ООО «АгроПродукт» и ООО «Новгородское ДРП» на общую сумму более 1 млн рублей.

«Всего по результатам прокурорского вмешательства в истекшем периоде 2016 года задолженность по заработной плате погашена на общую сумму около 65 млн рублей», — отметили в прокуратуре Новгородской области.

Напомним, в мае нынешнего года общий долг по зарплате на новгородских предприятиях составлял 74 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом по стране, по данным Росстата на 1 августа 2016 года, суммарная задолженность по заработной плате составила 3 млрд 666 млн рублей и за месяц снизилась на 138 млн рублей — на 3,6%. Долги по зарплате имелись перед 73 тыс. человек.