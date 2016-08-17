Киев, 17 августа, 2016, 20:40 — ИА Регнум. В Донбассе в зоне проведения АТО ведение боевых действий зафиксировано на Луганском, Донецком, Горловском и Мариупольском направлениях. Противоборствующие стороны применяют не только 122 и 152 мм артиллерию, но и РСЗО «Град». Данную информацию 17 августа подтверждают военные ведомства ДНР, ЛНР и Украины, передает ИА REGNUM.

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В частности, замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки украинские войска 698 раз обстреляли позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Ясиноватая, Веселое, Васильевка, Спартак, Александровка, Докучаевск, Белокаменка, Григорьевка, Новоласпа, Новомарьевка, Николаевка, Сосновское, Ленинское, Коминтерново и Саханка, Донецк.

«Противник продолжает использовать артиллерию, обстреливая территорию республики. Всего было выпущено 65 боеприпасов из РСЗО «Град», 165 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм, 400 мин, из которых 283 калибра 120 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия… Пострадавших среди мирного населения нет. Среди военнослужащих ДНР — один тяжелораненый. В результате обстрела населенного пункта Зайцево, Киевского, Кировского и Петровского районов города Донецка повреждения получили 14 домостроений», — сказал Басурин.

Он считает, что морально-психологическое состояние личного состава ВСУ на передовых позициях, находится на крайне низком уровне. «Отмечается снижение морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ, что вызывает обеспокоенность у украинского военного командования. В этой связи в период с 15 по 16 августа в подразделениях 58 отдельной мотопехотной бригады в районе Очеретино осуществляла работу группа военных психологов во главе с заместителем командующего АТО по воспитательной работе. С военнослужащими бригады были проведены групповые занятия и тестирование. Выявлено, что морально-психологическое состояние личного состава, находящегося на передовых позициях, находится на крайне низком уровне. Для поднятия боевого духа военнослужащих командование ВСУ продолжает не только распространять дезинформацию о планирующемся полномасштабном наступлении подразделений ДНР на позиции ВСУ, но и демонстрировать оказание странами НАТО военной помощи Украине. Примером могут послужить обломки беспилотника, сбитого ПВО ДНР в районе Горловки. На них кустарным образом наклеен характерный знак Североатлантического альянса», — рассказал Басурин.

По его словам, ВСУ ведут корректировку артиллерийского огня с использованием БПЛА. При этом разведка ДНР продолжает фиксировать перемещение техники ВСУ вблизи линии соприкосновения. «В последнее время наша разведка отмечает перемещение техники вдоль линии соприкосновения и ее сосредоточение в различных местах. Точной даты — завтра начнется наступление — нет. Но сложившаяся ситуация наводит на мысль, что противник имеет намерение применить силу. В районе населенного пункта Верхнеторецкое, 4 км от линии соприкосновения, выявлено местонахождение 10 шт. 120-мм минометов, а в районе Гранитного, 6 км от линии соприкосновения, зафиксировано местонахождение девяти 122 мм самоходных гаубиц «Гвоздика» и четырех 120 мм минометов. В районе Андреевки, 11 км от линии соприкосновения, выявлено местонахождение двух РСЗО «Град». Кроме того, наша разведка выявила факт прибытия в Украину военных экспертов из Дании, которые планируют посетить 1 аэромобильный батальон 95 оаэбр… для оказания технической и военной помощи подразделениям ВСУ в зоне АТО», — подчеркнул Басурин.

Он также проинформировал, что в ночь с 16 на 17 августа мощному артобстрелу со стороны ВСУ подвергся ряд населенных пунктов Тельмановского района. В результате обстрела пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры. «Сегодня ночью было выпущено около 40 снарядов РСЗО «Град» по селу Старомарьевка. Находящееся рядом село Новомарьевка подверглось обстрелу из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм. Пострадали домостроения, разрушены крыши, повреждены плиты перекрытия и фундаменты жилых домов… Это первый за четыре или пять месяцев обстрел с применением РСЗО «Град», — подытожил Басурин.

В свою очередь, 17 августа спикер Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко сказал, что активное использование БПЛА ВСУ для разведки, угрожает безопасности беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. «Командование так называемой «АТО» не прекращает в нарушение Минских договоренностей активно использовать беспилотные летательные аппараты для ведения разведки. В частности, нами выявлены случаи выполнения полетов украинскими БПЛА по маршрутам беспилотных средств миссии ОБСЕ. Прикрываясь мониторинговой миссией, командование ВСУ не только нарушает наше воздушное пространство, но и создает угрозу безопасности полетам беспилотников СММ ОБСЕ», — полагает Марочко.

Он сообщил, что подразделения ВСУ продолжают проводить инженерные работы по созданию фортификационных сооружений и размещать тяжелое вооружение вдоль всей линии соприкосновения. «Наша разведка фиксирует дооборудование в районе н.п. Луганское и Светлодарское передовых позиций 54-й бригады ВСУ в инженерном отношении, а также обеспечение их средствами проводной связи. Кроме того, в данном районе выявлены новые огневые позиции для самоходной артиллерии. Этот и подобные факты дают основания руководству ЛНР и Народной милиции не ослаблять бдительность, уделяя особое внимание вопросам защиты и безопасности границ нашей республики. Для этого нами постоянно совершенствуются программы подготовки подразделений и повышается их боевой потенциал, о чем необходимо помнить украинскому командованию», — добавил Марочко.

Он также обвинил ВСУ в артобстреле КПП ЛНР в районе Станицы Луганской. «После обстрелов, с наступлением светлого времени суток, наши подразделения вынуждены восстанавливать поврежденную инфраструктуру КПП», — уточнил Марочко.

Кроме того, спикер администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что вчера в Донбассе не погиб ни один украинский военный, восемь солдат получили ранения.

По его словам, на Луганщине позиции ВСУ были обстреляны в населенных пунктах: Попасная, Станица Луганская, Врубовка. При этом ВС ЛНР применяли 122 мм артиллерию и БМП.

Мотузяник отметил, что на Донецком направлении боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения, за исключением района донецкого аэропорта. В частности, в районе промзоны Авдеевки ВС ДНР круглые сутки обстреливают украинские войска из тяжелого вооружения. «Всего на Донецком направлении вчера состоялось 23 вражеских обстрелов, в том числе 12 — из тяжелого вооружения», — добавил Мотузяник.

Также под артобстрел из 122 мм орудий украинские силовики попали в Марьинке, Рыбинском, Чермалыке и Новоселовке (Мариупольское направление). «В Красногоровке, Славном, Лебединском и Широкино враг использовал минометы. В общем вчера на Мариупольском направлении противник выпустил более 130 артиллерийских снарядов и 80 минометных мин», — подытожил полковник. В то же время пресс-офицер штаба АТО сектора «Мариуполь» Иван Чмиль отметил, что за прошедшие сутки в селе Чермалык (Донетчина, Мариупольское направление) в результате артобстрела ДНР повреждены 34 дома. «Из 122 мм самоходных артустановок были обстреляны военные объекты вблизи Новоселовки, а из 152 мм самоходных артустановок были обстреляны позиции и объекты вблизи Чермалыка (выпущено 60 снарядов)… В результате этого было повреждено 34 дома и домохозяйства в этом населенном пункте. Разбиты зернохранилища с урожаем этого года», — уточнил Чмиль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство государственной безопасности ЛНР заявляло, что украинские войска готовят комплекс провокационных мероприятий на линии разграничения, чтобы возобновить активные боевые действия в Донбассе. «С целью возобновления активной фазы вооруженного конфликта украинскими силовиками запланирован целый комплекс провокационных мероприятий, по результатам которых ВСУ «понесут» существенные потери как в технике, так и живой силе. Сорвать «Минск-2», обвинив в несоблюдении режима прекращения огня подразделения Народной милиции ЛНР и Министерства обороны ДНР, Украина планирует путем уничтожения большого количества макетов, сооруженных из вышедшей из строя и негодной к ремонту военной техники, а также путем обстрелов нежилых домостроений, расположенных в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения», — информирует МГБ.