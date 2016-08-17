Кишинёв, 17 августа, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Первый секретарь посольства России в Молдавии Ринат Андержанов оказался в эпицентре скандала. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в молдавских СМИ и в соцсетях появилась видеозапись того, как дипломат на служебном автомобиле с дипломатическими номерами «дрифтует» возле озера в селе Новая Маловата Дубоссарского района.

След от автомобильной шины

При этом, по утверждениям СМИ, у водителя «были признаки алкогольного опьянения», он «чуть не сбил» снимавших его на видео людей и выражал активное недовольство тем, что его снимают.

В посольстве РФ в Кишиневе молдавскому изданию NewsMaker заявили, что в распространенном видео с участием Андерджанова «содержатся бездоказательные обвинения в адрес российского дипломата, а кое-где и прямые оскорбления».

«Сотрудника российского посольства обвиняют в нарушении общественного порядка. В действительности, нарушения имели место именно со стороны группы лиц, производивших съемку места отдыха сотрудников российской дипмиссии», — отметили в дипмиссии. Там добавили, что за инцидентом «явно прослеживалось чье-то стремление опорочить честь и достоинство сотрудника российской дипмиссии».

В молдавском МИДе заявили, что «изучают ситуацию», и в случае необходимости «предпримут все меры, предусмотренные в таких ситуациях». По словам пресс-секретаря МИД Молдавии Анастасии Нани, сотрудника российского посольства могут вызвать в министерство, «чтобы поговорить и уточнить информацию». «Он не наш сотрудник, но такие инциденты нежелательны», — добавила Нани.