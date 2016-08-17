Москва, 17 августа, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации продолжает свою битву против американской интернет-компании Google, которая попирает законы экономической конкуренции и пользуется своим доминирующим положением.

Keng Susumpow Офис Google

Сегодня, 17 августа, пресс-служба ФАС сообщила, что американской компании Google может быть выписан второй штраф, в том случае, если Google не выполнит предписания суда по спору с ФАС в течение восьми дней.

Уточняется, что восемь дней будут считаться с момента вынесения решения суда в полном объеме.

Напомним, ранее сегодня девятый арбитражный суд признал законным решение ФАС по делу о злоупотреблении Google своим доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в операционной системе Android, локализованных для России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году российская интернет-компания «Яндекс» подала в ФАС жалобу на Google за антиконкурентные действия. ФАС возбудила дело против Google в марте 2016 года.

«Яндекс» жалуется на то, что Google вынуждает производителей мобильных устройств под управлением Android отказываться от предустановки приложений, соперничающих с продуктами Google, в том числе и приложений «Яндекса». Российская интернет-компания указывает, что сразу три компании — Fly, Explay и Prestigio — практически одновременно отказались от установки сервисов «Яндекса» на своих устройствах.

В конце 2015 года ФАС признала, что Google действительно злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке. В частности, ФАС выяснила, что Google заключила с вендорами контракты, которые запрещают производителям мобильных устройств предустановку сервисов конкурентов. ФАС потребовала от Google до 18 декабря 2015 года устранить нарушения.

Американская компания этого не сделала и попыталась оспорить решение ФАС в суде. Московский арбитражный суд встал на сторону ФАС. Все обвинения в адрес Goggle были подтверждены и задокументированы.

Летом 2016 года ФАС призывала Google пойти на мировую и заплатить штраф. Однако, американская компания этого не сделала. Теперь суд снова подтвердил правоту ФАС. Google должна выплатить штраф в размере 438 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Также Google должна внести корректировки в договоры с производителями устройств.