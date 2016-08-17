Рио-де-Жанейро, Бразилия, 17 августа, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Российская спортсменка Наталья Воробьева прошла в финал олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 69 кг, обеспечив России еще одну как минимум серебряную медаль, сообщает «Чемпионат».

Олимпийские медали

Полуфинальная схватка завершилась уверенной победой нашей спортсменки над египтянкой Энас Ахмед со счетом 5:0. Ранее в четвертьфинале Наталья одержала победу в схватке с Очирбатын Насанбурмаа из Монголии.

В финале олимпийского турнира Наталья Воробьева встретится на ковре с представительницей Японии Сарой Досе.

Напомним, что Наталья Воробьева уже выигрывала золото Олимпиады в Лондоне в 2012-м.