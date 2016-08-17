Ставрополь, 17 августа, 2016, 20:22 — ИА Регнум.



Старость

В Ставропольском крае раскрыта серия грабежей пенсионеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Две женщины представлялись пенсионерам сотрудницами социальных служб или пенсионного фонда и убеждали в необходимости замены денежных купюр на новые. Женщины просили пенсионеров дать им свои сбережения для того, чтобы переписать себе номера для последующей замены. Но как только пенсионеры передавали им свои деньги, они распыляли им в лицо слезоточивый газ и уходили с деньгами.

Следственным органам известно о семи фактах грабежей и разбойных нападений на пенсионеров. Всего женщины награбили более 250 тысяч рублей.

Одна из предполагаемых налетчиц была задержана в городе Лермонтове. Вторую ищут.

Следствие также просит пенсионеров, которые пострадали от преступлений не скрывать этого, а сообщить в полицию.