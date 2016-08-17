Фермеры Кабардино-Балкарии требуют проверки деятельности минсельхоза
Нальчик, 17 августа, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Союз крестьянских и фермерских хозяйств и сельхозкооперативов КБР официально заявил о своём недоверии к руководству минсельхоза республики и намерен требовать проверки его деятельности. Такое решение принято на состоявшемся сегодня, 17 августа, внеочередном съезде союза, передает корреспондент ИА REGNUM.
Фермеров тревожит «непрозрачность» распределения субсидий и грантов из федерального бюджета на развитие фермерских хозяйств, в частности, первого транша на поддержку начинающих и семейных фермеров.
«В 2015 году в республике была учреждена комиссия по отбору начинающих и семейных фермеров для получения грантов. Благодаря работе нашего союза небольшое количество этих категорий фермеров действительно стало получать гранты. Однако в минсельхозе придумали новые схемы и порядки, а меня вывели из состава данной комиссии», — заявила председатель Союза крестьянских и фермерских хозяйств и сельхозкооперативов КБР Зоя Аликаева.
По её словам, теперь добиться конкретной информации по поводу того, кто получает средства и в каком селе, невозможно. Такое положение дел часто приводит к тому, что средства получают не те люди, которые реально в них нуждаются.
Кроме того, фермеры жаловались на недостаток информации по различным сельхозпрограммам, которую до них часто просто не доводят в их районах.
«Многочисленные обращения в прокуратуру ни к чему не привели», — отметила Аликаева.
Члены союза намерены требовать включения председателя союза в комиссию по отбору начинающих и семейных фермеров, назначить постоянных представителей Союза для встречи с руководством республики, выразить недоверие работе руководства минсельхоза республики и требовать проверки всей его деятельности.
Союз крестьянских и фермерских хозяйств и сельхозкооперативов КБР основан в 2006 году и насчитывает 600 человек из различных районов КБР. 458 человек подписались под обращением к главе республики Юрию Кокову, в котором требуют соблюдения своих прав и обещают обратиться с аналогичным воззванием в Народный фронт РФ и к президенту Путину.