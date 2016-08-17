Нальчик, 17 августа, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Союз крестьянских и фермерских хозяйств и сельхозкооперативов КБР официально заявил о своём недоверии к руководству минсельхоза республики и намерен требовать проверки его деятельности. Такое решение принято на состоявшемся сегодня, 17 августа, внеочередном съезде союза, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Степанов. Трудовой семестр. На ферме. 1955

Фермеров тревожит «непрозрачность» распределения субсидий и грантов из федерального бюджета на развитие фермерских хозяйств, в частности, первого транша на поддержку начинающих и семейных фермеров.

«В 2015 году в республике была учреждена комиссия по отбору начинающих и семейных фермеров для получения грантов. Благодаря работе нашего союза небольшое количество этих категорий фермеров действительно стало получать гранты. Однако в минсельхозе придумали новые схемы и порядки, а меня вывели из состава данной комиссии», — заявила председатель Союза крестьянских и фермерских хозяйств и сельхозкооперативов КБР Зоя Аликаева.

По её словам, теперь добиться конкретной информации по поводу того, кто получает средства и в каком селе, невозможно. Такое положение дел часто приводит к тому, что средства получают не те люди, которые реально в них нуждаются.

Кроме того, фермеры жаловались на недостаток информации по различным сельхозпрограммам, которую до них часто просто не доводят в их районах.

«Многочисленные обращения в прокуратуру ни к чему не привели», — отметила Аликаева.

Члены союза намерены требовать включения председателя союза в комиссию по отбору начинающих и семейных фермеров, назначить постоянных представителей Союза для встречи с руководством республики, выразить недоверие работе руководства минсельхоза республики и требовать проверки всей его деятельности.

Союз крестьянских и фермерских хозяйств и сельхозкооперативов КБР основан в 2006 году и насчитывает 600 человек из различных районов КБР. 458 человек подписались под обращением к главе республики Юрию Кокову, в котором требуют соблюдения своих прав и обещают обратиться с аналогичным воззванием в Народный фронт РФ и к президенту Путину.