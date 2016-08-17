Вашингтон, 17 августа, 2016, 20:13 — ИА Регнум. Боксёр Александр Поветкин по решению Всемирного боксёрского совета (WBC) дисквалифицирован на неопределённый срок, сообщает «Лайф».

thefiscaltimes.com Мельдоний

За употребление мельдония он отстранён от бокса и лишён статуса обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира.

Напомним, что в июле Всемирное антидопинговое агентство пришло к выводу, что Александра Поветкина нельзя считать нарушителем антидопинговых правил, поскольку новые исследования показали, что для вывода мельдония из организма требуется больше времени, чем ранее считалось.

Тем не менее, WBC инициировал собственное расследование, по итогам которого Александр Поветкин и был обвинен в употреблении запрещённого препарата.

По странному стечению обстоятельств, 21 мая Александр Поветкин должен был участвовать в бою с боксёром из США Деонтеем Уалдером за звание чемпиона мира по версии WBC. Теперь перед самым поединком выяснилось, что российский боксер не достоин участия в этом бою.

В итоге мероприятий WBC Деонтей Уалдер получил право выбрать противника сам.