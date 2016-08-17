Симферополь, 17 августа, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Глава города Бахчисарая Игорь Белецкий написал заявление об отставке. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главы Крыма, об этом на совещании 17 августа заявил Сергей Аксенов.

Jean & Nathalie Бывшая резиденция крымских ханов в Бахчисарае

«Господин Белецкий, просидев и получив у меня все задачи, отрапортовав, что всё будет сделано, утром каким-то образом подал заявление. Я понял, что ему ничего не нужно, просьбу мы его удовлетворим. Его не интересует судьба Бахчисарая, никаких мер он не предпринимал для того, чтобы подготовить текущую документацию», — сказал Аксенов.

Игорь Белецкий был избран на пост главы Бахчисарая в конце мая решением гордумы, с 24 февраля он исполнял обязанности главы города.

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Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Белецкий 24 февраля, в момент представления подчиненным, сообщил, что имеет большой опыт работы в правоохранительных органах, а также в налоговых ведомствах, что, по его мнению, поспособствует принятию своевременных и качественных управленческих решений.

«Раннее я работал в милиции, налоговой милиции и в федеральной налоговой службе. Так что я не понаслышке знаю, что такое сбор. Я думаю, что буду правильно применять свои знания для качественного освоения бюджетных средств», — заявил тогда Белецкий.

Предыдущий глава администрации Бахчисарая Владимир Верховод и председатель Бахчисарайского горсовета Юрий Гуляев сложили с себя полномочия после появления в интернете ролика с записями со скрытой камеры, установленной в кабинете главы администрации Бахчисарая. На видео люди, «похожие» на глав исполнительной и законодательной власти, обсуждают способы казнокрадства и устранения политических оппонентов.

Прокуратура Крыма возбудила несколько уголовных дел по результатам проверки фактов, попавших в поле зрения правоохранителей благодаря этому видео.