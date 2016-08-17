Ставрополь, 17 августа, 2016, 20:01 — ИА Регнум.



Зинаида Серебрякова. Жатва. 1915

В Ставропольском крае до октября будет продана пятая часть собранного урожая зерна. Об этом заявил 17 августа губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

Всего в крае собрали 9,2 млн тонн зерна. Часть его была экспортирована, в том числе, за границу, еще до завершения уборки.

«Практически пятая часть урожая будет продана до 1 октября. Все остальное будет ждать лучшей цены, с февраля начнется очередная волна продаж», — рассказал Владимиров.

По словам премьер-министра РФ, объем сельскохозяйственного экспорта России на 25% превысил объем экспорта вооружений.

«Это очень хороший результат, к которому мы долго шли, и нам нужно наращивать наши возможности и по линии зерновых, и, естественно, по другим направлениям сельскохозяйственной продукции», — добавил он.

В 2016 году в Ставропольском крае собран рекордный урожай зерна. Владимиров отметил, что Ставрополье обеспечено мощностями хранения урожая, которые готовы принять до 10 миллионов тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье цена на пшеницу была спрогнозирована невысокой — до 9,8 тыс. рублей за тонну. Это обусловлено тем, что объем производства зерновых в мире в 2016—2017 годах может составить более 2,5 миллиардов тонн, что на 0,6% (20 млн тонн) выше показателей 2015−2016 годов. С учётом рекордных запасов мировое предложение зерна в текущем сезоне будет самым большим за всю историю.

При этом Ставропольский край активно экспортирует собранное зерно. По итогам прошлого года (с 1 июля 2015 по 30 июня 2016) из Ставропольского края на экспорт было отправлено более 1 млн тонн зерна. Это 2,7% от общероссийского экспорта. Ставропольский край основную долю зерна экспортирует в Азербайджан.