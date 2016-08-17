Тирасполь, 17 августа, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Президент Приднестровья Евгений Шевчук подписал указ об освобождении Николая Глиги от должности главы госадминистрации города Бендеры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента ПМР, решение принято на основании предложения председателя правительства ПМР.

Clay Gilliland Бендеры, Приднестровье

Согласно документу временное исполнение обязанностей главы государственной администрации Бендер возложено на первого заместителя главы госадминистрации города Ладу Делибалт.