Тирасполь, 17 августа, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Подразделения Пограничной службы Украины на приднестровском участке границы переведены на усиленный режим охраны границы в связи с введением «желтого» уровня террористической опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 17 августа в пресс-службе КГБ ПМР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздух

О развитии ситуации доложено президенту ПМР Евгению Шевчуку. В соответствии с указанием главы государства, пограничный отряд КГБ продолжает нести службу в обычном режиме. При этом КГБ рекомендует приднестровцам в ближайшее время воздержаться от посещения Украины.

В приднестровской спецслужбе отметили, что введение «желтого» уровня террористической опасности подразумевает усиление контроля в пунктах пропуска, увеличение войсковой составляющей в приграничных районах, возможность открытия ответного огня в направлении сопредельного государства.