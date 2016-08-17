Чебоксары, 17 августа, 2016, 19:40 — ИА Регнум. В Чувашию поставлено 175 тыс. доз вакцины для иммунопрофилактики в эпидсезон гриппа и ОРВИ. Это первая партия вакцины, которая в настоящее время распределяется между прививочными кабинетами медицинских организаций республики, сообщили ИА REGNUM в Минздраве Чувашии.

NIAID Вакцинация

В рамках Национального календаря профилактических прививок дополнительно ожидается поступление 350 тыс. доз препарата. При своевременной поставке вакцин иммунизацию населения против гриппа планируется завершить до конца ноября.

В этом году планируется охватить прививками более 520 тыс. человек (в 2015 году — 375 тыс. человек), из них 170 тыс. детей. Ожидается, что защиту от гриппа получит около 42% населения республики. В ведомстве отмечают, что обязательной вакцинации подлежат дети с шестимесячного возраста, детсадовцы, школьники, студенты, медработники, педагоги и работники общественного транспорта.

По данным управления Роспотребнадзора по Чувашии, в Чебоксарах за период с 8 по 14 августа зарегистрирован 1 661 случай ОРВИ, показатель заболеваемости составил 34,3 на 10 тыс. населения. Это на 2,8% выше показателя аналогичного периода 2015 года и на 1,5% — эпидемического порога.