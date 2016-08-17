Москва, 17 августа, 2016, 19:41 — ИА Регнум. В Москве реставрация дома Наркомфина на Новинском бульваре будет производиться целиком на частные деньги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорнаследия. Планируется, что здание будет жилым, часть площадей будет демонтирована. Ремонтные работы начнутся с коммунального корпуса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коммунальный корпус дома Наркомфина

Дарья Антонова ИА REGNUM Коммунальный корпус дома Наркомфина

В ведомстве отметили, что уже на протяжении многих лет дом Наркомфина находится в неудовлетворительном состоянии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Двухъярусная квартира в доме Наркомфина. В настоящий момент здесь располагается студия

«Основной проблемой, до недавнего времени препятствующей началу реставрационных работ, был нерешенный имущественный вопрос. Здание являлось жилым домом с нежилыми помещениями со множеством собственников, в котором часть помещений находилась в собственности юридических и физических лиц, а часть — в собственности города Москвы», — уточнили в пресс-службе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коммунальный корпус дома Наркомфина

В августе 2016 года город продал свои площади объекта компании ООО «Лига Прав», которая уже провела научные инженерно-технические обследования здания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом Наркомфина на Новинском бульваре

Напомним, дом Наркомфина был построен по проекту архитектора Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса в 1928—1930 годах. Жилой дом-коммуна является одним из наиболее известных памятников конструктивизма и был предназначен для проживания работников Народного комиссариата финансов СССР. В здании ни разу не проводился капремонт.