Чебоксары, 17 августа, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Чувашия продолжает удивлять дорожно-ремонтными историями. После Новочебоксарска, где профессионалы в оранжевых жилетах вместо асфальта кладут кирпичные заплатки, в эпицентре событий оказался Канаш. За дороги в муниципалитете, которые уже в течение нескольких лет находятся в ужасающем состоянии, в пример и назидание чиновникам взялись дети, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Местные мальчишки взялись за участок дороги по улице Ильича, которая с каждым годом всё больше превращалась в позорное для властей бездорожье и всё больше становилась опасной для проезда. А открытый люк становился ловушкой для водителей, поэтому пробитые колёса и поломанные машины было вполне привычным явлением. Взрослые смирились, чиновники давно махнули на неё рукой — тогда за дело взялись дети. Со слов очевидцев, ребята двое суток таскали в пластиковых бутылках песок с глиной, засыпав ямы и накрыв их досками. Проблему с люком решили при помощи невесть откуда принесённого дорожного блока, чем удивили даже дорожников.

Данная дорога была закрыта на ремонт три года назад, однако строительные работы здесь не проводились. После того, как дети стали местными героями, мэрия Канаша разместила на своём сайте информацию о том, что администрацией был объявлен электронный аукцион по определению подрядчика на ремонт дороги по улице Ильича. При этом дата проведения аукциона — 26 августа (!), то есть самый благоприятный период для дорожных работ упущен. Местные власти обещают завершить ремонт в 2017 году за счет средств муниципального бюджета и бюджета Чувашии. «Сначала будет выполняться строительство участка дороги от улицы Трудовая до проспекта Ленина, поскольку отсутствие данного участка автомобильной дороги создает большие трудности для жителей многоквартирных домов по улице Трудовая», — говорят чиновники.

Отметим, что вопрос о состоянии дорог в Канаше был поднят на пресс-конференции главы Чувашии Михаила Игнатьева. Журналисты тогда предупреждали, что это — «одна из самых болевых точек для жителей города, при этом градус социальной напряженности повысился с наступлением весны». Канашцы жалуются не только на ямы-выбоины, но и на огромные лужи, «практически озера на проезжей части». «За один год мы не можем ничего сделать», — был, в частности, ответ Игнатьева, подтвердившего, что в Канаше нет дренажной системы отвода воды.

Напомним, ранее новое слово в строительстве продемонстрировали дорожники-профессионалы в чувашском Новочебоксарске, которые разбитые дороги и ямы в центре города обложили кирпичом. Яркие кирпичные заплатки затмили остатки невзрачного асфальта, а строительное ноу-хау местных властей получило скандальную федеральную известность. Ранее креативный подход продемонстрировали в Шоршелском сельском поселении Марпосадского района Чувашии, где местные дороги решили строить на основе керамического боя и завезли сантехнический туалетный мусор — в результате на территории поселения зимой образовалась свалка из битых унитазов, раковин и умывальников.

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