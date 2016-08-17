Киев, 17 августа, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился в украинскую генеральную прокуратуру с требованием организовать очную ставку с высшими должностными лицами Украины. Об этом сегодня, 17 августа, сообщил изданию «Украинская правда» адвокат Януковича Виталий Сердюк.

interpolit.ru Виктор Янукович

Он сообщил, что ходатайство было подано 16 августа. Предполагается, что очная ставка может быть проведена в режиме видеоконференции.

Уточняется, что Янукович просит об очной ставке с нынешним президентом Украины Петром Порошенко, спикером Верховной рады Виталием Парубием, мэром Киева Виталием Кличко, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым, а также экс-премьером Арсением Яценюком.

Напомним, все это действующие и бывшие должностные лица уже были вызваны на допрос в Генпрокуратуру Украины в качестве свидетелей по делу о беспорядках на Майдане в начале 2014 года.

Адвокат Януковича подчеркнул, что в том случае, если ГПУ вызвала на допрос высших должностных лиц государства, то есть смысл провести одновременный допрос.