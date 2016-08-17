Симферополь, 17 августа, 2016, 22:50 — ИА Регнум. В Крыму взяли пробы пищевых продуктов — по итогам проведенного анализа специалисты выявили, что 10% из них оказались фальсификатами. Об этом на пресс-конференции 17 августа заявил директор Всероссийского института здоровья животных Дмитрий Лозовой, передает «Крымская правда».

Ян Вермеер. Молочница. 1658-1660

«В 2015 году была взята 1741 проба, из них несоответствующими оказалась 181 проба, то есть 10%. Данная продукция не попала на столы наших граждан», — отметил Лозовой.

В данном случае речь идет именно о фальсификациях, которые могут быть опасны для человека, подчеркнул специалист.

«Выявлялись опасные организмы, в частности, листерии, которые могут нанести серьезный урон человеку вплоть до летального исхода», — указал он.

Чаще всего специалисты выявляют «подделку» молока и молочной продукции. В частности, распространенным является использование, помимо указанных на упаковках компонентов, растительных жиров.

Таким образом, наибольший риск фальсификата оказался в сегменте слишком дешевой и самой дорогой продукции, подчеркнул Лозовой, поскольку именно производители таких товаров «грешат» подмешиванием растительных жиров.

Крымский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» создан по приказу Россельхознадзора в 2014 году. Его деятельность направлена на обеспечение пищевой безопасности в Республике Крым и Севастополе, осуществление государственного эпизоотического мониторинга особо опасных болезней, общих для животных и человека.

ВНИИЗЖ проверяет продукцию животного и растительного происхождения более чем на 500 показателях. При выявлении несоответствия результаты исследований и данные о нарушителях передаются в территориальные органы Роспотребнадзора для принятия дальнейших решений .