Ереван, 17 августа, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Апелляционный уголовный суд Армении принял решение об освобождении под залог обвиняемого в организации массовых беспорядков заместителя председателя партии «Наследие» Армена Мартиросяна. Сумму залога суд назначил в размере 1 млн драмов (137 тысяч рублей).

Армен Мартиросян

Мартироясн был арестован 2 августа по обвинению в организации массовых беспорядков 29 июля в ереванском квартале Сари Тах.

«Апелляционный суд счел допустимым освобождение Мартиросяна под залог в размере 1 млн драмов. Я говорил и еще раз скажу, что это было политическим решением. Сейчас Мартиросяна снова перевели в УИУ «Нубарашен», когда будет выплачена сумма залога, его освободят», — сказал адвокат Мартиросяна Гиви Ованнисян.

17 июля вооруженная группа, называющая себя «Сасна Црер», захватила полк ППС в Ереване, а также нескольких заложников. Спустя несколько дней на улице Хоренаци, где находится захваченный полк, стали собираться сторонники «Сасна Црер», которые проводили митинги и шествия в их поддержку. 29 июля, когда участники одного из шествий свернули с заранее запланированного маршрута и оказались в районе Сари Таг, полиция, при участии гражданских лиц, для разгона манифестантов применила силу, в том числе и спецсредства. В результате в медучреждения обратились 73 человека, которые получили телесные повреждения. При разгоне демонстрации пострадали несколько журналистов, на которых набросились гражданские лица.

Под арестом остаются ещё двое членов «Наследия», которые также обвиняются в организации массовых беспорядков. Как и Армен Мартиросян, они находились во главе шествия, которое свернуло с заранее запланированного маршрута в ереванский район Сари Таг.

Вместе с тем, ни одного полицейского, который применил насилие по отношению к журналистам и гражданам, арестовано не было.