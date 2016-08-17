Псков, 17 августа, 2016, 18:36 — ИА Регнум. В Псковской области в ходе первых двух этапов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, с 2013 по 2015 годы, были расселены 139 аварийных многоквартирных домов, в благоустроенные жилые помещения переселены свыше 1,9 тысячи человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, на эти цели было затрачено более 700 млн рублей, из которых свыше 400 млн рублей — средства Фонда содействия реформирования ЖКХ, порядка 300 млн рублей — из областного бюджета.

Сергей Зубцов. Старая квартира. 1999

«В настоящее время в регионе реализуется третий этап адресной программы, в рамках которого планируется расселить более 14 тысяч кв. м. площадей. Новое жилье получат более 950 человек», — сообщили в пресс-службе. Плановый объем финансирования составляет более 480 млн рублей. Уже заключено порядка 70 контрактов на приобретение около 200 жилых помещений общей площадью около 7,3 тысячи кв. м.

Отметим, что третий этап программы завершится в 2016 году.

Кроме того, в ходе заключительного, четвёртого этапа программы в регионе намерены расселить из ветхого жилья ещё 1278 человек. Согласно одобренной заявке, Псковская область получит на эти цели 275,35 млн рублей. В порядке софинансирования регион должен добавить 398 млн рублей. Новые квартиры получат жители 84 аварийных домов, расположенных на территории семи муниципальных образований.

Всего, по данным пресс-службы Фонда содействия реформирования ЖКХ, с 2008 года в Псковской области из аварийного жилья переселили 4876 человек. На программы капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья в 2008—2015 годах из средств Фонда было выделено 2,69 млрд рублей, в порядке софинансирования регион добавил 1,36 млрд рублей. Эти средства были также направлены на проведение капитального ремонта 1204 многоквартирных домов и улучшение условий проживания 88 105 человек.