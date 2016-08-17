Уфа, 17 августа, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Закрытие детско-управленческой школы активистов состоялось сегодня, 17 августа, в детско-оздоровительном лагере «Березка» Уфимского района Республики Башкирия. Смена была организована при поддержке Российского движения школьников.

incamp.ru В детском лагере «Берёзка». Уфа, Башкирия

В этот день около 100 школьников из Уфы поделились идеями о том, как сделать территорию районов своего города более комфортной для жизни. Свои замыслы они представили в виде макетов, сделанных собственными руками из различных материалов. Как сообщает пресс-служба лагеря, ребятам пришлось приложить немало усилий, чтобы создать самый настоящий проект развития территории, который включает в себя объекты инфраструктуры. Под руководством архитекторов и экспертов Российского движения школьников дети с помощью глины, песка и специальных инструментов возводили макеты лавочек на остановках, детских площадок, плавательных комплексов, велодорожек, уличных тренажеров и другие объекты необходимые для благополучной жизни людей. Дети продемонстрировали реальные фигурки объектов, после чего жюри выбрали лучшие работы. Отряд-победитель получил ценные призы. Кроме того, по макетам юных архитекторов могут создать реальные социальные объекты в районах Уфы.

Напомним, что Российское движение школьников начнет свою работу с 1 сентября 2016 года в пилотных школах всех 85 субъектов Российской Федерации. Движение предоставляет школьникам возможность выбрать и заниматься по одному из четырех направлений: «Личностное развитие», «Военно-патриотическое направление», «Гражданская активность» и «Информационно-медийное направление». По каждому запланированы тематические мероприятия. Школьники смогут проявить свои лидерские способности, заняться волонтерством, спортом, создать школьный медиацентр и снять собственный видеоролик, пообщаться с известными людьми разных профессий и сфер деятельности, а также принять участие во всероссийских конкурсах и фестивалях, по результатам которых лучшие ученики будут поощрены ценными призами.