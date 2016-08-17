Калуга, 17 августа, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Частью кластера науки и образовании Калужской области должен стать детский технопарк, который в 2017 году планируется открыть в пером наукограде России — Обнинске, сообщает 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

vest-news.ru Детский технопарк планируется открыть в 2017 году

Согласно плану мероприятий, утвержденного постановлением правительства Калужской области и опубликованного на интернет-портале правовой информации, в создаваемом детском технопарке будет вестись обучение детей в возрасте от 10 до 17 лет, в рамках проекта ранней профориентации JuniorSkills по стандартам WorldSkills, международного некоммерческого движения, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства.

Параллельно в калужском регионе будет создана сеть детских научно-производственных школ с использованием ресурсов инновационных кластеров. Запланированы также организация профильных смен в летних оздоровительных лагерях, Дни науки и Недели техники, научные лектории и экскурсии в лаборатории для школьников.

Уже в этом месяце должна начаться работа по определению объектов детского технопарка, партнеров проекта, его концепции и источников финансирования. До октября 2016 года будут приняты необходимые для работы технопарка нормативные документы. В сентябре-декабре проведут подбор и подготоку кадров. Методический центр для преподавателей, на базе которого педагоги будут проходить стажировку, создадут в январе будущего года.

Ожидается, что в 2017 году в технопарке на бюджетной основе будут учится 900 школьников, а в образовательном процессе будут задействованы 100 высококвалифицированных педагогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по величине научно-технического потенциала Калужская область входит в пятерку лидеров в Центральном федеральном округе. Научными исследованиями и разработками занимаются около 40 организаций, в которых трудятся 11 тысяч научных сотрудников (в том числе около 200 докторов наук и около 800 кандидатов наук). Многие из научных организаций являются ведущими в своих отраслях и занимают лидирующие позиции в России. В их числе — Государственный научный центр Российской Федерации — Физико-энергетический институт имени А.И.Лейпунского, Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф.Цыба — филиал Национального медицинского исследовательского радиологического центра Минздрава России, Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии, Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и питания животных, Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я.Карпова, Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — мировой центр данных, Геофизическая служба РАН, Научно-исследовательский центр «Космическое материаловедение» Института кристаллографии имени А.В.Шубникова РАН, научно-производственное объединение «Тайфун», Калужский филиал научно-производственного объединения им. С.А.Лавочкина, Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, специальное конструкторское бюро космического приборостроения института космических исследований РАН и другие.

Калужская область одна из первых среди российских регионов, начиная с 1999 года, проводит совместно с федеральными научными фондами — Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом на паритетной основе региональные конкурсы научных проектов в области естественных и гуманитарных наук.

В настоящее время в регионе действует 12 индустриальных парков. Общая площадь территории индустриальных парков области превышает пять тысяч га. На площадках парков создано 17,7 тысяч рабочих мест. С 2013 года от резидентов индустриальных парков в бюджеты всех уровней поступило более 135,5 млрд рублей, из них 14,5 млрд рублей — в консолидированный бюджет Калужской области. В регионе реализуется более 150 инвестиционных проектов из 30 стран мира. Сформированы более десяти современных промышленных кластеров, в частности, автомобильный, фармацевтический, транспортно-логистический, агропромышленный, кластер строительных материалов, металлообработки. Кластерный подход занимает ключевое место в экономической стратегии региона. В формате кластеров в Калужской области успешно работают как российские, так и иностранные производства компаний с мировым именем.