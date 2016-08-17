Рио-де-Жанейро, Бразилия, 17 августа, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Российская спортсменка Елена Анюшина пробилась в финал соревнований по гребле в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, сообщает «Р-Спорт».

Байдарки

Елена Анюшина смогла показать четвертое время в своем заезде и этого хватило для выхода в финал. Лучшее время в полуфинале показала венгерская спортсменка Данута Козак.

Борьба за медали в этом виде спорта продолжится 18 августа.

Напомним, что Елена Анюшина была допущена к участию в олимпийском турнире лишь 10 августа. Ранее Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) отстранила ее от участия в Олимпиаде за то, что ее имя было упомянуто в докладе так называемой «независимой комиссии WADA» о допинговых нарушениях в российском спорте.