Москва, 17 августа, 2016, 18:53 — ИА Регнум. В Москве до 28 августа 2016 года планируют выплатить компенсацию владельцам подлежащих сносу самостроев при условии их добровольного демонтажа. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономической политики и развития города, размер компенсации составит 55,5 тысяч рублей в расчете на каждый снесенный квадратный метр недвижимости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос торговых палаток у метро «Чистые пруды»

«В случае, если владелец объекта самовольного строительства не может сделать этого самостоятельно до указанного срока, он вправе обратиться к городу за содействием в демонтаже своего объекта, направив согласие на это в Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (ГИН) до 26 августа 2016 года включительно», — заявили в департаменте.

В таком случае размер компенсации не превысит 51 тысячу рублей в расчете на каждый квадратный метр объекта.

«Таким образом, московская власть признает, что она была не права, когда начинала «Ночь длинных ковшей», — такое мнение выразил корреспонденту ИА REGNUM профессор ВШЭ Александр Чепуренко.

По его мнению, вопрос сноса самостроя в столице упирается в правовую плоскость. «Если власть готова платить компенсацию, то она признает, что это не самотрой. Если они незаконно построены, то почему этим предпринимателям вдруг московская власть предлагает отступные? Значит, логично, она понимает, что они — не самостройщики», — заявил Чепуренко.

Эксперт пояснил, что до начала сноса самостроев в начале 2016 года в мэрии должны были доказать через суд, что данные постройки незаконны. «Однако произошло все в обратном порядке», — подчеркнул он.

Что касается размера компенсаций, то здесь все зависит от местонахождения и размера объекта сносимого самостроя. «Одно дело — владелец двух киосков, другое дело — владелец целой сети. У них разные финансовые возможности и возможности перенести поставку товаров на другие точки», — подчеркнкнул профессор.

Кроме того, существует острая необходимость, чтобы городом предоставлялась другая площадь для осуществления предпринимательской деятельности, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комиссии ОП РФ по развитию малого и среднего бизнеса Дмитрий Сазонов.

«Компенсация подразумевает откупной момент, чтобы больше не заниматься бизнесом, или же выделяется на строительство другого объекта? Если места не будут предоставляться, то это печально», — отметил Сазонов.

Напомним, массовый снос самовольных построек у центральных станций метрополитена в Москве начался в ночь на 9 февраля 2016 года. Данная акция получила неформальное название «Ночь длинных ковшей».

В мэрии города планируют начать вторую волну сноса объектов 29 августа 2016 года. Согласно Постановлению правительства столицы от 28 июня 2016 года, будут снесены 107 самовольных построек общей площадью 31 тысяча квадратных метров.

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