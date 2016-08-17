Рим, 17 августа, 2016, 18:27 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

Во вторник, 16 августа, иранский чиновник подтвердил, что российские военные самолеты поднимаются с иранской авиабазы, чтобы поразить военные цели в Сирии. База, используемая русскими, находится недалеко от границы с Ираком, вылеты были совершены российскими бомбардировщиками и истребителями-бомбардировщиками. Новость быстро облетела мир: это первый раз, когда иностранная армия действует в Иране со времен Второй мировой войны.

Миланская онлайн-газета Il Post опубликовала обширную статью с анализом соглашения и с подробной исторической справкой. По мнению редакции, новое соглашение между Россией и Ираном говорит о таком уровне сотрудничестве между двумя странами, которого никогда не видели раньше. И этот новый виток в отношениях беспокоит Соединенные Штаты, «которые в Сирии бомбят ИГИЛ» (запрещенная в России организация). Другими словами, использование русскими иранской авиабазы — это не просто новость, это имеет огромное политическое значение и может повлиять на баланс войны в Сирии и на будущее России на Ближнем Востоке.

Россия и Иран являются союзниками сирийского режима Башара Асада. Несмотря на то, что итальянские и международные газеты часто говорили об этом союзе как о монолитном блоке, различия интересов между Сирией, Ираном и Россией всегда были. Как отмечается в статье, различия интересов были следующими: Режим Асада обеспокоен, чтобы выжить: его врагами являются повстанческие группы — некоторые из которых при поддержке Запада ‑ и в гораздо меньшей степени его врагом является Исламское Государство (запрещенная в России организация). Иран хочет, чтобы Асад остался у власти, потому что это его единственный истинный союзник на Среднем Востоке. Россия хочет, чтобы режим Дамаска остался, потому что именно он позволит России и впредь рассчитывать на что-то на Ближнем Востоке. Некоторые международные газеты говорили о том, что президент России Владимир Путин мог бы «сдать» Асада и поддержать «любое поддерживаемое со стороны международного сообщества правительство». Иранцы вместо этого показали полную поддержку Асаду как историческому союзнику.

Il Post подчеркивает, что русские могут использовать иранскую авиабазу Хамадан не в первый раз: на некоторых спутниковых снимках, о которых писал сайт Long War Journal еще в декабре 2015 года, были заметны самолеты России, и вот только теперь Иран и Россия договорились оформить это сотрудничество публично и официально. Автор статьи сокрушается, что неясно, когда и кто вел переговоры по использованию военной базы, условия соглашения не были обнародованы или прокомментированы, никто не знает, является ли использование воздушной базы в Иране временным или постоянным.

«С военной точки зрения, использование авиабазы Хамадан дает России значительные преимущества. До сих пор крупные российские бомбардировщики были вынуждены пролетать почти две тысячи километров, потому что русская авиационная база в Сирии, которая находится в Латакии, не может принять такие самолеты. База в Иране позволяет сократить время полета на 60 процентов и провозить гораздо более мощные бомбы. То, что Иран получил в обмен, неизвестно. Некоторые эксперты полагают, что Иран обменял использование его авиабазы на соглашение о продаже оружия».

Что означает соглашение согласно il Post:

Во-первых, Россия решила стать ближе к Асаду. Теперь фронт борьбы с повстанцами в Сирии более сплоченный, чем раньше, и может использовать большую огневую мощь. Это принципиальный момент, тем более, что в течение последних недель армия Асада понесла потери в провинции Алеппо.

Во-вторых, Соединенные Штаты потерпели неудачу в своей попытке отдалить Россию от Ирана и Иран от России. США проиграли два раза, потому что в течение нескольких месяцев американцы вели переговоры с русскими, чтобы найти форму сотрудничества в Сирии. Несколько должностных лиц США заявили, что Соединенные Штаты были предупреждены о русской миссии с базы Хамадан незадолго до начала бомбардировки. Некоторые аналитики считают, что США изначально повели себя неправильно, решив не начинать крупную военную операцию в Сирии, они фактически уступили России, позволяя ей вступить в войну и «заказывать погоду».

В-третьих, соглашение, кажется, показывает намерение России расширить свое влияние на Ближнем Востоке, в районе Персидского залива (где Иран) и на Востоке (где Сирия). Сценарий такого рода также объясняет недавнее примирение России к Турции.

В-четвертых, все это может показать еще раз все ограничения Совета Безопасности ООН. Соединенные Штаты заявили, что соглашение между Россией и Ираном может быть запрещено в соответствии с резолюцией ООН 2231, в которой говорится, что нельзя поставлять, продавать и передавать Ирану военную технику без разрешения Совета Безопасности. На самом деле, это может быть запрещено, но до сих пор ничего конкретного никто не сказал. Но даже если имело место нарушение, что может произойти? Ведь все важные решения принимаются в самом Совете Безопасности ООН, где Россия и США имеют право вето.