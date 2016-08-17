Архангельск, 17 августа, 2016, 18:25 — ИА Регнум. В октябре этого года в Архангельске приступят к установке новых тяжелых полимерных армированных люков. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Полина Серова Центр Архангельска. Лето 2016

Как рассказал директор МУП «Водоканал» Эдуард Смелов, с начала этого года в Архангельске пришлось заменить более 500 люков. Старые чугунные люки, как правило, воровали и сдавали на металлолом архангелогородцы. Новые неметаллические люки помогут справиться с данной проблемой.

«Новые люки сделаны не из металла и будут закрываться на ключ, что позволит избежать воровства. Кроме этого, новые люки будут уникальными — на крышках будут изображены достопримечательности Архангельска», — прокомментировал Эдуард Смелов.

Также Эдуард Смелов отметил, что нанесение изображений на люки не потребует дополнительных средств — завод-изготовитель согласился делать это бесплатно.

Специалисты МУП «Водоканал» выбрали 4 направления, которые планируют изобразить на новых люках: знаковые места Архангельска, мосты, памятники города и корабли.

Крышки начнут устанавливать с октября. Напомним, что всего в ведении Водоканала находится 35 тысяч люков в Архангельске.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января 2016 года днем 9-летняя архангельская школьница, проходя по тропинке, не заметила под снегом открытого технологического отверстия водопроводной камеры, провалилась через него внутрь сооружения, упала в воду и утонула. Виновным был признан мастер «Водоканала». Суд назначил ему наказание 1 год и 8 месяцев колонии. С «Водоканала» был взыскан 1 млн рублей за нанесение морального вреда.