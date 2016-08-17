Москва, 17 августа, 2016, 18:24 — ИА Регнум. ЦИК удовлетворил жалобу партии ПАРНАС на отказ в регистрации на выборы в заксобрание Санкт-Петербурга.

Эмблема ЦИК

Избирательная комиссия провела проверку 3687 подписей, собранных партией, установила рабочая группа ЦИК, из них 444 подписи (11,72% от общего числа) были признаны недействительными, что послужило поводом для отказа в регистрации. При этом, отмечает член ЦИК Николай Булаев, петербургский избирком не указал основания для признания недействительными 94 подписей — в этой связи рабочая группа предлагает их вернуть в список действительных. Таким образом, недействительными остаются 316 подписей — 8,34% от общего числа — чего достаточно для регистрации партии на выборы в заксобрание.

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Кроме того, рабочая группа установила, что представители ПАРНАС сдали подписи на проверку 2 августа, за девять дней до крайнего срока, однако избирательной комиссией они были доставлены в экстренном порядке, что лишило службу возможности провести проверку в рабочем режиме.

«Решение ЦИК должно быть достаточно поучительным и для других избирательных комиссий ‑ и для комиссии в думские выборы и в областные заксобрания», — уверен Булаев. По его словам, в ЦИК находятся десятки жалоб на действия этих комиссий.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, в комиссию поступили аналогичные жалобы от партии Родина и «Коммунистов России», и в ближайшее время они будут рассмотрены.

Позднее Памфилова сообщила, что избирком Санкт-Петербурга зарегистрировал список ПАРНАС для участия в выборах в заксобрание.