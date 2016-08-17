Тверь, 17 августа, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Цветы к памятнику Советскому солдату возложили 17 августа исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя и министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Пресс-служба правительства Тверской области

Мемориал в деревне Кокошкино глава региона и министр культуры посетили в рамках поездки в международный военно-исторический лагерь «Калининский фронт». В церемонии приняли участие заместитель Председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» и Тверского регионального отделения партии Владимир Васильев, глава Ржевского района Валерий Румянцев.

В районе деревни Кокошкино, а также в деревнях Соломино, Крутики и Кашинцево в 1942—1943 годах шли кровопролитные бои. По разным данным погибли сотни тысяч человек. Кашинцево было полностью сожжено. Потери были таковы, что в послевоенные годы эти земли решили не пахать, а старожилы называли территорию «долиной смерти».

С инициативой увековечить подвиг воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны под Ржевом, выступило Российское военно-историческое общество, которое оказало поддержку в возведении памятника.