Нью-Йорк, США, 17 августа, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Лидерство в сфере инноваций продолжают удерживать Швейцария, Швеция, Великобритания, США, Финляндия и Сингапур, сообщает центр новостей ООН.

ИА REGNUM

Лидеры в сфере инноваций указаны в докладе «Глобальный инновационный индекс 2016», подготовленном под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Эксперты оценили инновационный потенциал и конкретные результаты 128 стран на основе 84 показателей.

Россия в рейтинге находится на 43-м месте, Украина — на 56-м, Армения — на 60-м, Грузия — на 64-м, Казахстан на 75-м, Белоруссия — на 79-м, Азербайджан — на 85-м. В этом году Китай впервые вошел в группу из 25 стран с наиболее высоким рейтингом и стал первой страной со средним уровнем дохода, присоединившейся к группе высокоразвитых государств, которые неизменно возглавляют рейтинг Глобального инновационного индекса.

«Инвестиции в инновации являются важным условием повышения темпов экономического роста в долгосрочной перспективе», — заявил гендиректор ВОИС Фрэнсис Гарри.

США остаются одной из наиболее инновационных стран в мире и, как отметили авторы доклада, по сравнению с другими «странами-передовиками» обладают более низкими показателями расходов на образование, от чего страдает качество высшего и среднего специального образования. Поэтому в стране мало выпускников вузов по научно-техническим специальностям, считают составители рейтинга.

Европа представлена 15 странами из 25 ведущих по рейтингу Глобального инновационного индекса (ГИИ). Лидером шестой год подряд остаётся Швейцария, за которой следуют Швеция и Великобритания. По мнению экспертов, страны Европы располагают относительно сильными институтами и высокоразвитой инфраструктурой, хотя существуют возможности для дальнейшего прогресса в развитии бизнеса.

Страны Средней и Южной Азии появляются в рейтинге с 66-го места, которое занимает Индия. За ней в регионе следует Казахстан и другие постсоветские азиатские республики.

В европейской части постсоветского пространства неплохие результаты продемонстрировала Литва, занявшая 36-ю позицию в рейтинге. Ещё лучше позиция Латвии — 34-е место.

По сравнению с прошлогодним инновационным рейтингом некоторые страны улучшили свои позиции. Так, Россия в 2015 году занимала 48-е место, Украина — 64-е, Грузия — 73-е. Белоруссия занимала гораздо более высокую, чем в нынешнем году, 53-ю позицию.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Белоруссии декларирует «инновационный путь развития», демонстрируя скромные успехи и считая инновациями зарубежный «позавчерашний день». Ни один вуз Белоруссии не попал в Академический рейтинг университетов мира 2016 года.