Нижний Новгород, 17 августа, 2016, 18:17 — ИА Регнум.



Михаил Натаревич. Из госпиталя. 1954

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев дал месяц руководству Выксунского района на строительство новой дороги на территории выксунской центральной больницы.

Во время инспекционного визита в район Шанцев не стал скрывать своего возмущения состоянием дорожного полотна, по которому ездят скорые помощи с пациентами. Оказалось, что около двух километров больничных дорог находятся в аварийном состоянии.

«Я вспоминаю, как меня привезли в больницу имени Склифосовского, а потом я ехал оттуда на инаугурацию на скорой помощи. Когда тело обожжено, каждую ямку чувствуешь. Неужели вы не понимаете, что больных, травмированных людей нельзя по таким дорогам возить?» — спросил губернатор у местных руководителей.

«Завтра дорогу исследуют, из бюджета выделят средства не ее ремонт. Прошу только районное руководство принять решение о том, что это аварийная ситуация, иначе мы конкурсные процедуры до зимы будем проводить. Сделать все надо к середине сентября» — заявил губернатор на встрече с жителями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шанцев принял участие в тестировании третьей очереди Южного обхода Нижнего Новгорода, который планируется запустить в эксплуатацию 11 сентября 2016 года.

В ходе мероприятия губернатор проверил ровность дороги, проехав в кабине большегрузного автомобиля, на приборной панели которого стоял стакан с водой.