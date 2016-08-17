Киев, 17 августа, 2016, 18:16 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Переехавший на Украину так называемый Следственный отдел полиции АР Крым расследует более 50 уголовных производств по факту нанесения ущерба Украине в результате потери Крыма. При этом финансовый ущерб в половине уголовных производств был оценен в более чем 300 млрд грн (11 млрд 976 млн долл). Как сообщает украинское издание «ЛІГА.net», об этом 17 августа заявил заместитель прокурора АРК Петр Коваленко.

«По 24 из них ущерб, нанесенный государству, оценивается более чем в 300 млрд гривен», — сказал Коваленко.

По его словам, ущерб от передачи детского центра «Артек» РФ превышает 240 млн грн (9,5 млн долл). «По детскому центру Артек идет расследование по ст. 191 УК — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Установлено, что 31 марта 2015 года… было принято решение о передаче «Артека» в собственность Российской Федерации. Это решение в тот же день было подписано Аксеновым», — напомнил Коваленко.

Он проинформировал, что Следственный отдел полиции продолжает инвентаризацию и оценку всего имущества Украины в Крыму. «По инициативе прокуратуры направили письма во все министерства с просьбой дать полную информацию об имуществе, которое осталось… Поскольку до сегодняшнего дня, к сожалению, у нас не было информации, какое конкретно имущество похищено. Уточню еще раз: это была инициатива руководства прокуратуры. И это вызывает вопросы. Ведь если вам нанесли материальный ущерб, что вы будете делать? Конечно, обращаться в правоохранительные органы. Прошло два года. Почему ни одно министерство этого не сделало самостоятельно?», — задался вопросом Коваленко.

В свою очередь, 17 августа Минэкономразвития Украины оценило ущерб нанесенный экономике из-за ограничительных транзитных мер со стороны России примерно в $1 млрд.

«Информацию за прошлый год мы уже обнародовали. Есть статистика за пять месяцев. По экспорту у нас сокращение к РФ на 36,2% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. По Казахстану у нас падение в январе-мае уже 46,2% или 136,4 млн долларов. По итогам 2016 года по нашей оценке из-за мер, введенных Россией, у нас будет потеря для экономики примерно в 1 млрд долларов», — сказала в интервью украинскому изданию «Апостроф» замминистра экономического развития и торговли Наталья Микольская.

Она также пояснила, что по итогам 2016 года Украина потеряет $ 400 млн от ограничения транзита в Казахстан и Киргизию.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины отметила, что на границе с РФ нет заблокированных ж/д вагонов ПАО «Укрзализныця». В частности, 109 вагонов были отправлены по измененному маршруту на станцию Ильичевск Паромная, еще 34 — возвращены грузоотправителю.

Напомним, согласно обнародованному 3 июля 2016 указу президента Российской Федерации от 01.07.2016 №319, который вносит изменения в указ от 1 января 2016 №1 «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию Российской Федерации», введены дополнительные ограничения по транзиту через территорию РФ товаров происхождением из Украины.

Ранее, 16 марта 2014 года, в Крыму состоялся референдум по вопросу определения дальнейшего статуса полуострова. 96,77% населения принявших участие в голосовании поддержали вхождение Крыма в состав РФ. По данным ЦИК Крыма, явка на референдуме составила 83,1% избирателей.