Воронеж, 17 августа, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Многочисленные нарушения требований ветеринарно-санитарных правил выявили воронежские прокуроры при проверке ферм, специализирующихся на разведении крупного рогатого скота, а также на производстве молочной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 17 августа старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Павел Рыбин. На ферме. 1959

Всего проверяющие побывали на 27 фермах в Аннинском, Бобровском, Бутурлиновском, Грибановскоа, Кантемировском, Лискинском, Новоусманском, Рамонском, Семилукском, Нижнедевицком и Хохольском районах. На большинстве из них выявлены многочисленные нарушения.

Так, у большинства организаций отсутствуют дезабарьеры, санпропускники, дезинфекционные кюветы. Территории ферм не огорожены.

Как отметили в прокуратуре, эти нарушения «могут способствовать распространению в регионе инфекционных болезней животных и человека, осложнению эпизоотической ситуации».

Результатом проверки стало возбуждение 56 дел об административных правонарушениях. Руководителям организаций внесено 26 представлений об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.

В начале августа в Ямало-Ненецком АО была зафиксирована вспышка сибирской язвы — заболевания, смертельно опасного и для животных, и человека. На днях стало известно о том, что заболевание было зафиксировано и во Франции. Кроме того, в южных регионах отмечено другое опасное заболевание КРС — нодулярный дерматит