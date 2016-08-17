Рио-де-Жанейро, Бразилия, 17 августа, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Мужская сборная России по волейболу пробилась в полуфинал олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро, одолев в четвертьфинальном матче команду Канады со счетом 3:0, сообщает «Р-Спорт».

Логотип Олимпийских Игр 2016 в Рио-де-Жанейро

Встреча ¼ финала олимпийского турнира завершилась со счетом 3:0 (25:15, 25:20, 25:18) в пользу российской команды. Стоит отметить, что этот матч посетила двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

В полуфинале Олимпиады сборная России встретится с победителем поединка между командами Бразилии и Аргентины. Напомним, аргентинская сборная стала единственным соперником российской сборной, который 9 августа смог переиграть нашу команду.