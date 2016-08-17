Айзенхюттенштадт, Германия, 17 августа, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Во время обыска в квартире 27-летнего подозреваемого террориста в Айзенхюттенштадте (земля Бранденбург, Германия) немецкая полиция не нашла каких-либо признаков планируемого теракта.

Проблемы с психикой

Об этом со ссылкой на полицейские источники передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung. В квартире были обнаружены только две так называемые «польские петарды», говорится в заявлении.

Не подтвердилась также информация о связях мужчины с исламистскими организациями. Его признали «психически неуравновешенным».

Ранее премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке подтвердил арест подозреваемого террориста.