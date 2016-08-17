Симферополь, 17 августа, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Министерство транспорта Крыма предлагает компенсировать из бюджета затраты перевозчиков для того, чтобы стимулировать пассажироперевозки в отдаленных регионах полуострова, заявил 17 августа первый заместитель министра транспорта республики Игорь Титов на круглом столе по вопросам перспектив социально-экономического развития территорий Западного Крыма, передает «Информер».

krimavtotrans.info Автобусный маршрут

«Нам нужен такой подход — в бюджетах всех уровней для процедур по привлечению перевозчиков заложить средства для компенсации затрат, особенно для доставки населения в отдаленные населенные пункты, которые не интересны бизнесу», — заявил Титов.

В настоящее время Минтранс заключает временные полугодичные контракты с перевозчиками, которые готовы выполнять рейсы, но это производится без учета потребностей регионов, подчеркнул замминистра.

Отметим, что 27 июля глава Крыма Сергей Аксенов запретил проводить конкурсы по исполнению пассажирских автобусных перевозок до оптимизации маршрутной сети. Так, в одном Симферополе вместо 35 маршрутов действуют 75, что создает заторы в центре города и в районе Центрального рынка. В то же время в районах транспортное обеспечение неудовлетворительное, особенно в селах.

Поручением Аксенова министерство транспорта должно было до 15 августа провести оптимизацию автобусной сети, и с 30 августа приступить к проведению конкурсов по определению исполнителей. По информации заместителя министра транспорта Геннадия Раскевича, на конкурс предстоит вынести не менее 400 маршрутов.