Симферополь, 17 августа, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий попросил жителей полуострова по возможности не выезжать на личном транспорте на междугородние трассы, а руководителей предприятий — ограничить по возможности выезд служебного транспорта в период с с 26 по 29 августа, чтобы не мешать туристам, покидающим Крым. Об этом министр заявил в ходе селекторного совещания с главами администраций муниципалитетов в Совмине Крыма, пишет ИА «Крыминформ».

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«По обобщенным данным объектов размещения у нас получились пиковые даты. При этом 27 и 28 августа — суббота и воскресенье, самые пиковые дни», — пояснил Стрельбицкий.

По его словам, вся информация о массовом выезде туристов в связи с окончанием лета уже доведена до МВД, МЧС, минздрава и минтранса, администраций аэропорта Симферополь и «Морской дирекции» (Керченской паромной переправы).

По данным министерства, с начала года в Крыму побывали более 3,5 млн туристов.