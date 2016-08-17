Нижний Новгород, 17 августа, 2016, 17:45 — ИА Регнум.

Комитет по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства Законодательного собрания Нижегородской области поддержал внесение изменений в областной закон «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных средств».

Андрей Репин ИА REGNUM Эвакуация автомобиля

Как сообщили ИА REGNUM в Заксобрании, в соответствии с законопроектом, оплачивать расходы на перемещение и хранение будет обязан только тот, кто привлечен к административной ответственности за правонарушение, повлекшее задержание транспортного средства, а это не обязательно владелец автомобиля.

В таком случае автомобиль со штрафстоянки можно будет забрать без квитанции об оплате расходов за перемещение и хранение транспортного средства. Потребуется только решение должностного лица о его возврате, соответствующее заявление и документы для управления автомобилем — удостоверение личности, документ, подтверждающий право собственности или владения (пользования).

«Норма об оплате штрафа только виновником правонарушения избыточно жесткая. Например, применительно к профессиональным водителям, к человеку, который в командировку уехал — почему за него не могут заплатить члены семьи? И таких моментов не мало. Нарушение есть нарушение, но процесс возврата автомобиля не должен быть выматывающим и бессмысленным. Поэтому и после принятия нынешних поправок, мы продолжим работу над этим законом, будем и дальше вести его мониторинг. И, скорее всего, будем с очередными поправками выходить на федеральный уровень», — считает глава комитета Михаил Гапонов.