Симферополь, 17 августа, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Минприроды Крыма выявило за одну неделю 14 новых несанкционированных свалок общей площадью 1,8 га. Об этом 17 августа на селекторном совещании в Совете министров Крыма сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Ольга Славгородская, передает «Крыминформ».

Мусорная свалка

«Только за последнюю неделю министерством на территории Крыма было выявлено 14 новых свалок отходов. Это выявлено с последнего совещания в среду. Общая площадь свалок составляет 18 327 квадратных метров», — сообщила Славгородская.

Пять несанкционированных полигонов ТКО было выявлено на Южном берегу Крыма (ЮБК): одна в Судаке, три в Ялте и — самая крупная в регионе — в Голубом заливе в Ялте. Кроме того, по одной новой свалке обнаружилось в Белогорском и в Симферопольском районе, указала замминистра.

В основном на несанкционированные свалки ЮБК вывозятся отвалы грунта, образовавшиеся в результате строительных работ, добавила она.

В связи с этим глава Крыма Сергей Аксенов распорядился создать рабочую группу для определения нарушителей. «Мы будем менять руководителей, пока не найдём человека, который может системно работать», — заявил он.

На селекторном совещании 10 августа в Крыму сообщалось о выявлении 695 мест несанкционированного складирования отходов. При этом неликвидированные на тот момент 147 свалки составили общей площадью 620 тыс кв. м, из которых 528 тыс кв. м пришлись на Симферополь и Симферопольский район.