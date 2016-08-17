Чусовой, Пермский край, 17 августа, 2016, 17:41 — ИА Регнум. В Пермском крае проект «Создание территории опережающего социально — экономического развития в границах муниципального образования «Чусовское городское поселение» последовательно реализуется. В заявку включены восемь проектов с планируемым созданием около 2 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций в производства города составляет более 40 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Винсент Ван Гог. Заводы. 1887

«Краевое правительство совместно с муниципалитетом решает вопрос по привлечению инвесторов в территорию, чтобы развивались производства и появлялись новые рабочие места. Так, завод по ремонту и восстановлению труб уже начинает работу. Инвестор из Ижевска зарегистрировал предприятие ООО «Чусовской завод по восстановлению труб». Сегодня решен вопрос по предоставлению земельного участка в 7 гектаров», — заявил губернатор на встрече с жителями Чусового.

Кроме этого, в заявке указаны еще семь проектов. Это и производство целлюлозы, возведение тепличного комплекса для выращивания овощей, строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов, создание производства высококачественной добавки в бензин и другие. Инвесторы, которые реализуют эти проекты, получат налоговые льготы.

Напомним, что проблемы с безработицей в Чусовом связаны с тем, что он является так называемым моногородом, растущим вокруг металлургического комбината.

Более пяти лет ждали тысячи жителей города Чусового реконструкции своего металлургического завода, который является градообразующим предприятием. Планировалось, что после строительства двух новых цехов — электросталеплавильного и трубопрокатного (для производства бесшовных труб) появится более 2 тыс. новых рабочих мест.

Напомним, программу реконструкции поддержали на самом верху. Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть возможность предоставления государственных гарантий для привлечения кредита. Эти гарантии в размере 21 млрд руб. предприятию предоставили. Общую стоимость проекта оценили в 50 млрд рублей.

Однако в мае 2015 года Объединенная металлургическая компания (ОМК), взявшаяся за реконструкцию металлургического завода, сообщила, что «из-за резких изменений в макроэкономической ситуации» она вынуждена отказаться от реализации проекта в Чусовом.

Еще до этого события жители города обратились с открытым письмом к Путину с просьбой о помощи. Управление президента передало письмо региональному правительству с просьбой разобраться. Краевой Минпромторг заверил чусовлян, что ОМК просто замедлили темпы, но не хотят отказываться от реконструкции. Вопреки этим обещаниям через два месяца проект полностью свернули.

Теперь власти Прикамья ищут новые подходы к решению проблем моногорода.