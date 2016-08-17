Ереван, 17 августа, 2016, 17:37 — ИА Регнум. В «Глобальном индексе инноваций (GII) 2016» Армения заняла 60-е место среди 128 стран. Азербайджан оказался на 85-й строчке индекса, а соседняя Грузия — на 64-й. Об этом говорится в докладе, подготовленном под эгидой Корнельского университета, школы бизнеса INSEAD и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

wipo.int Обложка «Глобального индекса инноваций 2016»

Армения в Индексе значительно опережает Азербайджан по уровню развития бизнеса (82-я позиция), достигнутым результатам в области знаний и технологий (48-я позиция), а также в творческой деятельности (44-я позиция). Азербайджан же по данным категориям находится на 123-м, 101-м и 87-м месте.

Турция в этом списке расположилась на 42-м месте, Иран — на 78-м, а Россия — на 43-м месте.

Армения уже не первый год становится региональным лидером в «Глобальном индексе инноваций». В 2015 году страна была на 61-м месте, в 2014 году — на 65-м, а в 2013 году Армения заняла 59-ю позицию.

Доклад «Глобальный инновационный индекс-2016» содержит рейтинг эффективности инновационной деятельности в 128 странах мира, основанный на 82 индикаторах. Субиндекс инновационных затрат позволяет оценивать элементы национальной экономики, в которых протекают инновационные процессы, в разбивке на пять основных групп: институты; человеческий капитал и исследования, инфраструктура, уровень развития рынка и уровень развития бизнеса. Субиндекс инновационных результатов отражает фактические результаты таких усилий в разбивке по двум основным группам: результаты в области знаний и технологий и результаты творческой деятельности.

Мировыми лидерами в сфере инноваций по-прежнему остаются Швейцария, Швеция, Великобритания, США, Финляндия и Сингапур.

«В этом году в группу из 25 стран с наиболее высоким рейтингом впервые вошел Китай. Он стал первой страной со средним уровнем дохода, присоединившейся к группе высокоразвитых государств, которые неизменно возглавляют рейтинг Глобального инновационного индекса», — отмечает пресс-служба ООН.

«Инвестиции в инновации являются важным условием повышения темпов экономического роста в долгосрочной перспективе», — заявил Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри.

В докладе отмечается, что США остаются одной из наиболее инновационных стран в мире. Однако по сравнению с другими «странами-передовиками» в этой области у Соединенных Штатов более низкие показатели расходов на образование, от чего страдает качество высшего и среднего специального образования. В стране мало выпускников вузов по научно-техническим специальностям.

Пятнадцать из 25 ведущих стран по рейтингу Глобального инновационного индекса (ГИИ) являются странами Европы. На первом месте шестой год подряд остается Швейцария, за которой следуют Швеция и Великобритания. Эксперты отмечают, что страны Европы располагают относительно сильными институтами и высокоразвитой инфраструктурой, хотя существуют возможности для дальнейшего прогресса в том, что касается развития бизнеса.

Страны Центральной и Южной Азии появляются в рейтинге только на 66-м месте, которое занимает Индия. За ней в регионе следует Казахстан.

В докладе дается оценка ситуации в 128-х странах на основе 84 показателей. При этом оценивается не только инновационный потенциал, но и конкретные результаты.