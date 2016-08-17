Нижний Новгород, 17 августа, 2016, 17:23 — ИА Регнум. В Нижегородской области осенний сезон охоты на пернатую дичь открывается с 20 августа 2016 года. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Андрей Репин ИА REGNUM Охота

С 20 августа по 15 ноября 2016 года будет разрешена охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь, вальдшнепа. Кроме того, до 28 февраля 2017 года будет разрешена охота на боровую дичь (кроме вальдшнепа).

По данным Минэкологии, до 15 ноября продолжается сезон охоты на болотно-луговую, полевую и степную дичь с подружейными собаками — островными и континентальными легавыми, ретриверами, спаниелями, а также до 31 декабря можно охотиться с подружейными собаками на боровую дичь. Кроме того, с 1 по 14 сентября можно охотиться на зайцев и лисицу с гончими и борзыми собаками без охотничьего огнестрельного и пневматического оружия.

При этом охотникам необходимо соблюдать Правила охоты, установленные нормы допустимой добычи, а также правила безопасного поведения в лесу и режимы пожароопасной обстановки. В связи со вспышками АЧС нельзя оставлять в лесу остатки пищи, особенно мясной продукции.

В Минэкологии также сообщили, что в первом полугодии 2016 года браконьерам выписано штрафов более чем на 1,3 млн рублей.

Всего за 6 месяцев в регионе выявлено 2364 нарушений природоохранного законодательства в сфере охоты, по которым составили протоколы об административных правонарушениях.

В результате, к административной ответственности привлекли 1718 граждан, 11 должностных и пять юридических лиц. Изъяли 65 единиц огнестрельного оружия.