Севастополь, 17 августа, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Севастопольский городской суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Севастополя, гражданина Украины, которому предъявлено обвинение по фактам возбуждения ненависти по национальному признаку и совершения трех эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. Одновременно Следком объявил мужчину в розыск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР по городу Севастополю.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю продолжается расследование уголовного дела 36-летнего жителя Севастополя, гражданина Украины.

В июне 2016 года подследственный, уклоняясь от избранной судом апелляционной инстанции меры пресечения — домашний арест, скрылся на территории Украины.

Ранее оперативными сотрудниками Службы в городе Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с коллегами из Центра по противодействию экстремизму УМВД России в Севастополе было выявлено, что в социальной сети «ВКонтакте» Ильченко на странице сообщества «Кримськi Украiнцi» размещал призывы к насильственным действиям по отношению к тем, кто получил гражданство РФ в Севастополе и Республике Крым.

Кроме этого, ему предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней (ч. 1 ст. 282, п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). В ходе следственных действий обвиняемому предъявлено еще два эпизода насильственных действий в отношении 11-летней школьницы.

По ходатайству следствия в июле 2015 года обвиняемый был заключен под стражу. В июне 2016 года Севастопольским городским судом была удовлетворена апелляционная жалоба защиты на постановление суда и обвиняемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В том же месяце подследственный скрылся на территории Украины.

17 августа обвиняемый дал пресс-конференцию украинским СМИ, однако о том, что подозревается еще и в педофилии, умолчал.