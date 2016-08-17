Москва, 17 августа, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям 15 августа пресекло ввоз из Белоруссии запрещенной продукции растительного происхождения под видом товара прикрытия, сообщает пресс-служба российского ведомства.

пресс-служба Россельхознадзора

Около 70 тонн товара перемещалось на четырёх автотранспортных средствах, которые согласно товаротранспортным документам, перевозили каучук из Литвы в Московскую область с оформлением данного груза под процедурой таможенного транзита.

В результате досмотра груза специалистами Россельхознадзора выявлены три партии свежих шампиньонов польского производства, причём производитель был указан экспортёром на этикетке товара. Также выявлена партия свежего винограда турецкого производства — об этом свидетельствовала маркировка.

«Весь груз доставлен на склад для проведения контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых будет принято решение в отношении задержанных грузов растительного происхождения в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации», — проинформировало российское ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, контрабанда из «белорусского продовольственного оффшора» с 2014 года идёт десятками и сотнями тонн, ослабляя ответные санкции России и обогащая участников данных схем, в том числе российских. По оценкам экспертов, Россельхознадзор выявляет небольшую часть контрабанды.