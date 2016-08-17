Ереван, 17 августа, 2016, 17:11 — ИА Регнум. После серии внутри‑ и внешнеполитических катаклизмов, сегодня ситуация в Армении, казалось бы, немного утихла. Апрельская война в Карабахе, недавние события в связи с захватом вооруженной группой «Сасна црер» здания полицейского полка в Ереване изрядно пошатнули общественно-политическую ситуацию в стране. Общественное недовольство может стать серьезным политическим фактором на предстоящих парламентских выборах 2017 года, в связи с чем ИА REGNUM поинтересовалось у эксперта по политическим и избирательным технологиям Армена Бадаляна — как эти настроения отразятся на предстоящих выборах.

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«Радикальные настроения преобладают не у всего армянского общества, а у некоторой ее части, так как не все общество борется против властей, участвуя в уличных мероприятиях. Методы борьбы бывают разными», — отметил Бадалян. Он считает, что радикализация в первую очередь выражается в желании эмигрировать из страны, и это желание обостряется не только у обычных граждан, но и у некоторых представителей власти и должностных лиц.

По его словам, другая группа армянского общества идет за партиями, и у них отсутствуют радикальные настроения. «Мы не проводили соцопросов, так как в Армении нет социологов и социологических организаций, которые могли бы внушать доверия, мы руководствуемся лишь методологией наблюдений, то есть для нас основой служат косвенные опросы среди нашего окружения. Тем не менее, мы можем сказать, что у второй группы радикализация отсутствует, возможно, есть некоторое недовольство, но сказать, что они пойдут на какие-то радикальные шаги нельзя», — добавил эксперт.

Он считает, что третья группа — это люди, которые во время действий вооруженной группы «Сасна Црер» выходили на улицы, участвуя в акциях протеста. «У этой группы степень радикализации может возрасти. Тем не менее, это будут не групповые, масштабные действия, как было в случае с «Сасна Црер», а индивидуальные. Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что во время выборов эта радикализация в какой-то степени отразится, но не сыграет решающую роль», — подчеркнул Бадалян. Он добавил, что в Армении роль общества в процессе формирования власти составляет 10%, а остальные 90% — влияние извне — Запада, США и России. «Подобная радикализация, например в европейских странах, повлияла бы на итоги выборов. В Армении же этого не будет», — отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, какую тактику могут избрать армянские власти, чтобы восстановить в преддверие выборов общественное доверие, Бадалян ответил, что власти не станут этого делать. «После 1-го марта 2008 года перед властями Армении возникла необходимость в восстановлении доверия общества, но как мы видим, произошел обратный процесс и власти делали то, что выгодно было им, не учитывая общественные настроения и недовольство, результатом чего стали действия «Сасна Црер», — добавил Бадалян.

Именно поэтому эксперт предполагает, что власти Армении не предпримут никаких шагов для того, чтобы заслужить общественное доверие. Бадалян отметил, что какие-то «косметические» шаги могут быть, тем не менее, коренные действия вряд ли возможны. «В формировании власти главную роль играют внешние силы, а не общественное мнение, именно поэтому необходимости снискать доверия общества у властей нет. Более того, мы видим обратные процессы. Если помните, в начале июня произошла встреча в формате 4+4+4, где было достигнуто соглашение о приобретении оборудования для онлайн-трансляций с избирательных участков во время выборов, а также устройств для идентификации отпечатков пальцев. Евросоюз собрал нужные средства, и даже больше, тем не менее, сейчас мы видим, что власти начинают потихоньку отступать от этих договоренностей», — добавил Бадалян.

Кроме того, по словам эксперта, работает репрессивная машина, арестованы члены партии «Наследие», тем самым увеличилось число политзаключенных в армянских тюрьмах, вместе с тем ни одного полицейского, который применил насилие по отношению к журналистам и гражданам, арестовано не было.

17 июля вооруженная группа, называющая себя «Сасна Црер», захватила полк ППС в Ереване, а также нескольких заложников. Спустя несколько дней на улице Хоренаци, где находится захваченный полк, стали собираться сторонники «Сасна Црер», которые проводили митинги и шествия в их поддержку. 29 июля, когда участники одного из шествий свернули с заранее запланированного маршрута и оказались в районе Сари Таг, полиция, при участии гражданских лиц, для разгона манифестантов, применила силу, в том числе и спецсредства. В результате в медучреждения обратились 73 человека, которые получили телесные повреждения. При разгоне демонстрации пострадали несколько журналистов, на которых набросились гражданские лица.